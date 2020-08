Arezzo, 20 agosto 2020 - Si svolgerà domenica la prima assoluta di Pan de'mia. Dopo essersi svolta per 24 anni in piazza ad Anghiari, nella sua edizione 2020 post pandemia Tovaglia a Quadri diventa un film. Le misure di sicurezza imposte dall'emergenza sanitaria infatti, hanno impedito la realizzazione dell'evento come si svolgeva nella piazza del Poggiolino ad Anghiari ma, da questa situazione, Andrea Merendelli e Paolo Pennacchini, ideatori e registi di Tovaglia a Quadri, hanno preso ispirazione per la realizzazione di un film. Si chiama Pan de'mia ed è ambientato nei pressi di un antichissimo forno dove ogni famiglia andava a cuocere il proprio pane, sarà disponibile in streaming dal 24 agosto.

E il giorno prima, domenica 23 agosto, si svolgerà la premiere del film, al Teatro dei Ricomposti di Anghiari. Così quella che è da sempre una “ cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate ”, una storia, ogni anno diversa, seduti uno accanto all’altro ad ascoltare, parlare, ridere, condividere, quest’anno cambia pelle a causa dell'emergenza sanitaria. E diventa un vero e proprio film, girato al Poggiolino e nel centro storico di Anghiari, in spazi senza commensali e senza cibo (a norma di legge), mettendo tuttavia al centro della storia un antico forno del pane, protagonista di questo nuovo mondo post-pandemia da esorcizzare. “ Pan de' Mia non è e non sarà mai "solo" un film. I suoi ciak sono stati esperienze di vita, riscritture di 25 anni di lavoro scrupoloso e attento su una comunità della Toscana 'minore'. Fuori dai circuiti, aspra e crudele, amorevole solo dopo il calar del sole: questa è la nostra Toscana. La forza delle immagini e la chimica del montaggio ci diranno se abbiamo visto giusto quel 17 maggio 2020, quando il DPCM nell'allegato 9 "Spettacoli dal vivo e cinema", al punto 8 ha recitato quanto segue: "Divieto di consumo di cibo e bevande e della vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari in occasione degli eventi e durante lo svolgimento degli spettacoli - dice Andrea Merendelli, dramaturg e regista di Tovaglia a Quadri - Non è stato facile spiegare agli spettatori vecchi e nuovi che non potevamo stare a tavola. Che ci eravamo spostati sui tetti per seguire un "positivo" al Covid19, assalito dai luoghi comuni e da crudeltà tipiche della caccia all'untore. Le riprese hanno coinvolto circa un centinaio di persone, ma la mutazione genetica di un evento come Tovaglia a Quadri è solo provvisoria: coraggio, incoscienza e un po' di cuore, nella speranza che il pubblico si adatti a questa visione.”