Arezzo 26 aprile 2019 - Sono amici, sono artisti, entrambi ricercatori musicali convinti che la tradizione nasconde nuove idee e nuovi progetti, basta saperli cercare. E sono di nuovo insieme Silvio Trotta e Masimo Giuntini su un palco che spesso li ha visti suonare la sera, sia d’inverno che d’estate, quella del Circolo Aurora di Arezzo. E sempre in nome del festival etnico che Trotta con i Musicanti del Piccolo Borgo qui organizza da anni, il Folkaurora. Giuntini e Trotta venerdì 26 aprile alle 22 proporranno lo spettacolo “LiberoArbitrio”, "note erranti dal meridione d’Italia verso l’Irlanda”. FolkAurora è una delle tre rassegne aretine, annuali dedicate alla musica popolare insieme a EtnicArezzo, a luglio e “Pifferi, muse e zampogne” a dicembre. È parte integrante di un progetto ideato e sostenuto dal suo direttore artistico che propone alla città l’ascolto di musica “altra”, quella che non passa alla radio o in televisione ma che mantiene intatta nel tempo la forza di raccontare ed emozionare.

Massimo Giuntini musicista aretino dal cuore celtico e Silvio Trotta ”musicante” molisano immerso nei suoni popolari del sud uniscono la loro passione per la musica in una ricerca originale di continuità tra le il poliedrico mondo del folk, i suoni vibranti delle uilleann pipes irlandesi, la tradizione italiana testimoniano la possibilità di superare i confini geografici in un incontro naturale tra le culture. Massimo Giuntini, celebrato virtuoso di aerofoni celtici, da anni compone musica. Ha costruito tessera dopo tessera un mosaico musicale sostanzialmente acustico carico di suggestioni evocative. Ha collaborato con artisti di tutta Europa come Andy Irvine, Lunasa, Dervish, The Chieftains, Ronnie Drew; gli Whisky Trail, i Modena City Ramblers della prima ora.

Silvio Trotta, polistrumentista raffinato, solca da più di quarant’anni i palchi europei con i Musicanti Del Piccolo Borgo, da lui fondati e i Viulan, gruppo storico del folk italiano. Ha accompagnato per vent’anni con le sue corde il canto del M. Riccardo Marasco immergendosi nella musica di tradizione toscana. In questo nuovo progetto i due artisti hanno fuso le loro esperienze costruendo un repertorio che rilegge la tradizione del sud e quella celtica tra suoni e colori dal mondo.