Arezzo, 26 giugno 2019 - L'estate inizia con una settimana piena di sagre e feste paesane in tutta la provincia. Da San Polo a Ruscello, ogni frazione è pronta ad accogliere tavolate imbandite e menù impreziositi dai piatti tipici e dai prodotti della nostra terra. Ocio e maccheroni protagonisti questo fine settimana da giovedì 27 a domenica 30 giugno per la festa di San Polo. La sagra di San Polo in cui è possibile gustare i piatti della cucina casalinga aretina e toscana, come i maccheroni al sugo d’ocio e la carne alla brace. Nel dopo cena non mancano poi gli appuntamenti musicali con le migliori orchestre. E domenica la sagra sarà aperta anche pranzo. Festa al Tegoleto da mercoledì 26 giugno a domenica 7 luglio nel vecchio campo sportivo del paese. Tutte le sere sarà possibile mangiare specialità locali nello stand gastronomico, giocare a briscola e ballare il liscio con l’accompagnamento delle migliori orchestre, mentre per i più giovani sarà presente un’area Luna Park. L’ultima domenica si festeggia il gran finale con uno spettacolo pirotecnico. Mercoledì 26 alle 21 ballo con l’orchestra Allegria, giovedì 27 spettacolo con la scuola di ballo Let Me Dance, venerdì 28 balli caraibici con Salsa Academy, sabato 29 ancora ballo con l’orchestra Allegria e domenica 30 con l’orchestra Max Boys.

Festa Paesana a Ruscello da giovedì 27 a domenica 30 giugno, sul menù il tipico piatto maccheroni e ocio oppure pizza e birra. E dopo cena ballo liscio con l’accompagnamento delle orchestre, mentre per i più piccoli sarà prevista un’area divertimento. Sagra del Crostino a Pratantico dal 27 giugno al 7 luglio. Tutte le sere cena con i piatti tipici della tradizione locale e balli con le orchestre di liscio. Festa della Pizza alla Nave di Castiglion Fiorentino da venerdì 28 giugno a domenica 7 luglio. Non solo pizza, infatti nei giorni della festa sarà possibile gustare birre artigianali e ballare il liscio con l’accompagnamento di varie orchestre, mentre per i più piccoli è previsto un parco giochi tutto per loro. Venerdì 28 musica con Annessa Banda, sabato 29 giugno ballo con l’orchestra Annalisa e i Baia Blu, domenica con l’orchestra Valerio e Laura. Per i giorni del vino mercoledì 26 Giugno saranno aperte le aziende Petrolo (Bucine) e la Fattoria Santa Vittoria (Foiano della Chiana) e domenica 30 Ornina (Castel Focognano) e I Vicini (Cortona). Tornano infatti le visite in cantina. Un’ottima occasione per visitare le cantine e, qualora possibile, anche i vigneti e degustare i vini aziendali assieme ai produttori. Non occorre prenotazione. Costo promozionale in orario 15-19. Fino a sabato 29 giugno nel centro storico di Monte San Savino, spazio per la rievocazione storica de La Notte del Conte Baldovino. Ogni anno in giugno la comunità savinese rievoca la cerimonia dell’investitura del Conte Baldovino con la solenne concessione delle chiavi della città che rivive, con cortei e pubblici festeggiamenti, una delle pagine più significative della propria storia. Nobili e popolani prendono parte alle “allegrezze” e fra giochi di piazza, banchetti, mercanti e saltimbanchi, la città saluta il nuovo conte e rende grazie ai Santi Protettori della nostra Terra.