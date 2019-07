Arezzo, 29 luglio 2019 - Prima tappa a Loro Ciuffenna per il Festival Orientoccidente: mercoledì 31 luglio, nella Corte del Museo Venturi, alle ore 21.30, quattro proposte che offrono un interessante spaccato della produzione di canzoni d’autore in questo pezzo di Toscana (ma con importanti reverberi nazionali). “Nuove Canzoni al Museo”: nello scenario dell’arte di Venturino Venturi, per contrasto o per affinità (questo lo decideranno gli ascoltatori), si alterneranno Cosimo Malamadre, Soul Troubles, Eleonora Betti e, ospiti d’’onore, Flame Parade. Musica emergente realizzata da giovani artisti con all’attivo un apprezzabile lavoro di produzione artistica e discografica. Un “cantautorato” nuovo, attuale, legato al folk e al rock internazionale ma anche alle “poesie in musica” della nostra produzione autoctona. Canzoni in inglese e in italiano e soluzioni acustiche e minimali. Giovani schegge che raccontano i sentimenti, la vita di oggi e lo sguardo sul mondo.



Ingresso libero.

La quindicesima edizione del festival Orientoccidente continuerà giovedì 1 agosto al PerlamoraFestival (Figline Valdarno, Località Pavelli) con Tribae Night Fever, una serata intorno al wordless novel “Tribae - The Cascade” di Luca Brandi con la musica di Arlo Bigazzi, Mirio Cosottini, Lorenzo Boscucci e le parole di Daniele Corsi (esperto di scrittura creativa e docente all’Università di Siena); Francesco Benucci (presidente Varchi Comics e sceneggiatore); Francesco Frenks Tassi (Varchi Comics, fumettista), Gianluca Borg Borgogni (Varchi Comics, fumettista); Rossano Dalla Barba (regista animazione video). Venerdì 2 agosto con il concerto della band multietnica Kabila a Loro Ciuffenna. E infine l’ultima settimana con il film in pellicola della serie La Nostra Memoria Inquieta a San Giovanni Valdarno, il concerto di De’ Soda Sisters a Terranuova Bracciolini, l’incontro sul libro “Sassaioli e capirotti - San Frediano prima del cool” a Perlamora e il concerto all’alba alla Croce del Pratomagno di Ruben Chaviano & Roberto Beneventi.

© Riproduzione riservata