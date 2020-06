Arezzo, 11 giugno 2020 - Questa sera giovedì 11 giugno dalle ore 21 alle ore 22 l’appuntamento web sarà con il nuovo quiz interattivo in diretta Facebook del progetto “Dietro la maschera”. Ogni giovedì infatti il pubblico incontrerà un artista misterioso di cui dovrà indovinare il nome attraverso vari indizi pubblicati di volta in volta sui canali social dei teatri del Casentino. Il primo che indovina riceverà un premio enogastronomico messo in palio dai ristoranti del Casentino. Il premio di oggi giovedì 11 giugno saranno due ottime bottiglie di vino offerte dal ristorante Tirabusciò di Bibbiena.

Tra gli indizi sul personaggio misterioso già svelati negli ultimi giorni, la sua gran passione per i funghi, il fatto che ha lavorato in tv con Fabio Fazio e che ha recitato una sola volta negli ultimi dieci anni nei teatri del Casentino. Prosegue così oggi giovedì 11 giugno Dietro la maschera. Il progetto per cui in Casentino i due principali teatri della vallata hanno messo a punto un lavoro comune che accompagnerà virtualmente i loro spettatori per tutto il mese.

Dietro la Maschera è un progetto curato da Nata Teatro in collaborazione con il Comune di Bibbiena e il Comune di Pratovecchio Stia e promosso dal circuito teatrale regionale Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che sostiene l’esigenza di contatto fra gli artisti e il pubblico delle comunità locali. Il progetto prevede una serie di incontri virtuali, strutturati nella forma del “gioco teatrale interattivo” tra il pubblico del territorio casentinese e alcuni degli artisti che hanno animato le più recenti stagioni di prosa del Teatro Dovizi di Bibbiena e del Teatro Antei di Pratovecchio Stia.