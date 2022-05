Sabato la Notte dei musei, tutte le aperture

Arezzo, 13 maggio 2022 - Dopo due anni di stop a causa della pandemia, sabato 14 maggio torna la Notte dei Musei, appuntamento che dal 2005 si svolge in contemporanea in tutta Europa e a cui aderiscono circa 3mila musei in 30 Paesi. Una bella opportunità per entrare nei luoghi della cultura e ammirare i capolavori in un orario insolito quale quello notturno, e al prezzo simbolico di un solo euro. Ecco i musei aperti in provincia di Arezzo. Ci sarà l’apertura straordinaria a 1 euro al Mumec, dalle 20,30 alle 23,30. E poi Scienza in 3D nella Notte dei Musei al Mumec. Sabato 14 maggio al Museo dei mezzi di comunicazione di via Ricasoli 22 ad Arezzo una proiezione speciale. "Il tempo è andato successivamente spiegando a tutti le verità prima da me additate". E' così che Galileo Galilei si rivolge agli spettatori al termine della proiezione olografica 3D al Mumec Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Uno spettacolo solitamente riservato ai gruppi, di contrasto fra storia raccontata e modernità comunicativa; da non perdere targato Mumec in occasione della Notte dei Musei 2022. L'iniziativa è realizzata nell'ambito della manifestazione Amico Museo ed è in programma sabato dalle 9,30 alle 17,30 durante l’apertura ordinaria e dalle 20,30 alle 23,30 nel corso dell’apertura straordinaria per la Notte dei Musei. Nell'auditorium interno al museo si svolgeranno tre proiezioni, rispettivamente negli orari: 21, 22 e 23. Prezzo speciale ad 1 euro per tutti nella notte dei musei. In provincia, la Notte dei Musei offre anche ai visitatori l’opportunità di scoprire la ricchezza culturale e artistico della perla della Valdichiana: saranno aperti il Museo di Lucignano la chiesa di San Francesco dalle ore 18,30 fino alle 21 sempre al prezzo simbolico di 1 euro. Anche il museo comunale di Lucignano offre per l’occasione un ...