Arezzo, 8 febbraio 2022 - Prima trasmissione radio da un aereo alla terra al centro del prossimo “World Radio Day”. La XI° Giornata Mondiale della Radio si svolgerà il 12 febbraio e sarà celebrata anche al Mumec, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo, che proprio per sabato a partire dalle ore 10:30 organizza un grande convegno nella sede di via Ricasoli 22. Tematica di quest’anno sarà appunto la “Comunicazione fra cielo e terra” con particolare riferimento alla prima trasmissione radio tenuta da un aereo, svoltasi alla presenza di Guglielmo Marconi, nel settembre del 1915. L'evento, indetto dall’Unesco, sarà celebrato dal Museo aretino in collaborazione con i Centri per l’Unesco di Arezzo, Firenze e Torino; con l’Aire l’Associazione Italiana della Radio d’Epoca; il Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino e Rai Toscana. Durante il convegno si passeranno il testimone il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, l’assessore Alessandro Casi e il vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Casucci. Interverranno anche Lucia Besi, presidente del Centro per l’Unesco di Arezzo, e i colleghi Vittorio Gasparrini presidente del Centro per l’Unesco di Firenze e Maria Paola Azzario presidente del Centro per l’Unesco di Torino. Albero Allegranza darà il suo contributo come direttore del Museo della radio e della televisione Rai di Torino, presente anche Giovanni Iannelli direttore della sede Rai per la Toscana.

L’incontro sarà condotto da Valentina Casi direttrice del Mumec, tra i relatori della mattinata Fausto Casi, curatore scientifico del Museo dei mezzi di comunicazione che interverrà sul tema fulcro dell’incontro: “Storia della comunicazione fra cielo e terra”. Andrea Ferrero presidente dell’ Associazione Italiana della Radio d’Epoca parlerà de “L’esperienza di Orbassano: replica della prima trasmissione radio da aereo nel 1915”. Il convegno si svolgerà in presenza con obbligo di prenotazione: 0575 377662 - 3498932046 - museocomunicazione@comune.arezzo.it e con obbligo di mascherina Ffp2 e super green pass. Ma sarà possibile assistere ai lavori della conferenza anche da remoto. L'evento infatti sarà trasmesso in diretta su Ameria Radio, e sarà online sulle pagine di Facebook del Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo e del Centro per l'Unesco di Arezzo, Firenze e Torino.