Kilowatt Festival si sdoppia, presentata la 20esima edizione

Arezzo, 23 giugno 2022 - Eccesso di realtà è il titolo della ventesima edizione di Kilowatt Festival – festival internazionale e multidisciplinare di teatro, danza, circo, musica, ideato e diretto da Lucia Franchi e Luca Ricci – che si terrà tra Sansepolcro e Cortona dal 12 al 24 luglio 2022. Il festival è stato presentato nella Sala Pegaso di Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, a Firenze, alla presenza del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, dell’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Sansepolcro Francesca Mercati, del Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Cortona, Francesco Attesti, dei direttori del festival Lucia Franchi e Luca Ricci. Hanno partecipato anche alcuni dei sostenitori del festival, quali Giacomo Cherici, Presidente di Aisa Impianti, Marzio Lasagni, Direttore Generale di Aisa Impianti, Paolo Balli, Direttore di Cesvot, e Daniele Pasquini, Ufficio Stampa istituzionale di Aboca. «Arte e realtà concreta della vita sono strettamente connesse perché l’arte è esperienza del mondo – ha detto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – Ringrazio perciò questa ventesima edizione del Kilowatt Festival, storica e prestigiosa presenza in Toscana, che ci offre una nuova occasione per capire il ruolo fondamentale che l’arte svolge nelle nostre vite. Quello che il mondo ha vissuto e sta vivendo può essere una testimonianza di quanto l’arte sia utile. Saluto questo Festival che ci mostra che il compito dell’arte e degli artisti è quello di anticipare e mostrare punti di vista alternativi, aiutarci a comprendere e offrirci visioni altre, stimoli e alimenti per la nostra mente e la nostra anima.» «Salutiamo con piacere la nuova edizione del festival – dichiara il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – che conferma la decisa ripresa che stanno avendo su tutto il territorio nazionale, e in ...