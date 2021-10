Cascina (Pisa), 18 ottobre 2021 - Sul palco della Città del Teatro sabato 23 ottobre sbarca Maria Cassi, l’attrice fiesolana porterà sul palco l’ironia e l’entusiasmo che la contraddistinguono insieme alla capacità eccezionale di coinvolgimento del pubblico.



Con mammamia! in un un mix di comicità e pura poesia, rimetterà in scena i personaggi dei suoi spettacoli più esilaranti, per un racconto del tutto nuovo. Un perfetto puzzle di “differenze” pieno di forza, entusiasmo, umorismo, osservazione e divertimento.



L’attrice, in questo spettacolo mette una lente sul suo/nostro mondo e ce lo mostra attraverso i suoi occhi, facendoci morir dal ridere con una carrellata esilarante di personaggi e caratteri che, a ben guardare, si ritrovano con le loro differenze anche tra le città preferite dell’attrice come Firenze, Parigi, New York o fra le millenarie differenze tra ragazze e ragazzi, fra uomo e donna, parlando di cibo e di amore. Per Maria Cassi il teatro diventa così antidoto alle terribili paure delle attuali diversità dove le varie provenienze dei popoli e delle loro culture diventano patrimonio di condivisione collettiva. Comicità pura che diventa poesia quando colpisce le viscere di chi ascolta e partecipa al "rito" del Teatro e contribuisce a far sì che quel momento diventi unico, irripetibile, magico.



La stagione serale Maree, proseguirà il 6 novembre con Una Cosa enorme di Fabiana Iacozzilli, il 13 novembre con Miracoli Metropolitani di Carrozzeria Orfeo, il 18 dicembre con Koohlas di Marco Baliani, il 15 gennaio con Macbettu di Alessandro Serra, il 29 gennaio con Misericordia di Emma Dante, il 19 febbraio con Dei Figli di Mario Perrotta, il 5 marzo con Lenòr di Nunzia Antonino, il 12 marzo con Se non posso ballare… con Lella Costa, il 26 marzo con Il colloquio di Collettivo LunAzione, il 2 aprile con Museo Pasolini di Ascanio Celestini.











