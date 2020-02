Arezzo, 1 febbraio 2020 - Ogni domenica alle ore 11:00 in 34 multisale del Circuito UCI Cinemas è prevista nell'ambito della rassegna Kids Club la proiezione speciale dei film più amati dai più piccoli in versione Autism Friendly Screening, un particolare adattamento di ambiente che aiuta la visione dei film anche a persone nello spettro dell’autismo. In collaborazione con ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e + Cultura Accessibile Cinemanchìo.

L’appuntamento in programma il 2 febbraio è con Ailo – Un’Avventura tra i Ghiacci, il lungometraggio distribuito da Adler Entertainment che racconta la vita della piccola renna Ailo attraverso sedici mesi e quattro stagioni, dal parto alla pubertà. I paesaggi incontaminati e primitivi, mostrati dal regista Guillaume Maidatchevsky e narrati dallo scrittore e attore Fabio Volo, si dimostreranno spesso anche molto pericolosi.

I prossimi titoli in calendario sono:

9 febbraio: SPIE SOTTO COPERTURA - Autism Friendly Screening;

16 febbraio: PLAYMOBIL: THE MOVIE - Autism Friendly Screening;

23 febbraio: PAW PATROL MIGHTY PUPS – IL FILM DEI SUPERCUCCIOLI - Autism Friendly Screening.

Le 34 multisale che parteciperanno all’iniziativa sono: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI Curno (BG), UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI LUXE Campi Bisenzio (FI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Certosa (MI), UCI MilanoFiori, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI LUXE Marcon, UCI Mestre, UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Casoria (NA), UCI Orio, UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Pesaro, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI RomaEst, UCI Torino Lingotto, UCI Verona, UCI Villesse (PN).

Il prezzo del biglietto per assistere a queste proiezioni speciali è di soli 3 euro. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti all’iniziativa, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto.

Cos’è l’Autism Friendly Screening?

È un sistema adottato già da anni in tutti i principali circuiti cinematografici inglesi. Si tratta di uno specifico procedimento di ambiente che consente a chi presenta disturbi sensoriali di vivere senza problemi l’esperienza cinematografica in sala. I pochi accorgimenti che vengono seguiti sono:

• Le luci in sala non vengono del tutto spente;

• I suoni leggermente più bassi;

• Libertà di movimento in sala durante la proiezione;

• Possibilità di portare cibo specifico da casa.

Criteri ideali per tutti i bambini!

TRAMA – AILO – UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI

L’incredibile viaggio di un piccolo cucciolo di renna attraverso le meraviglie dei ghiacci, alla scoperta di paesaggi strepitosi, natura incontaminata e animali stupendi. Uno sforzo produttivo senza precedenti per dare vita a una potente storia universale, raccontata attraverso immagini raccolte nel corso di 16 mesi, durante le 4 stagioni dell’anno.