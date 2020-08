Arezzo 14 agosto 2020 - La lingua italiana e i suoi dialetti sono una cosa meravigliosa. Prendiamo il termine del giorno che ha travolto tutti, pandemia. Ci si lega un presente fatto di morti e di paura di vita stravolta e di regole che costringono a rivedere tutti i nostri rapporto sociali e i normali gesti quotidiani. Eppure questo sostantivo può avere tutto un altro significato. Leggiamolo in dialetto toscano, lentamente: pan de’ mia. Ed ecco che si apre un mondo, ricordi, famiglia, radici. Dal presente che fa paura a un passato rassicurante. Una piccola magia letteraria di quelle che ad Anghiari si fanno da anni, da 25 anni per la precisione. Prendere una storia e costruirci sopra altre mille storie, ma tutte che parlano di Anghiari, di questo piccolo borgo della Valtiberina che dopo aver dato il nome a una delle battaglie più famose grazie al dipinto mai finito di Leonardo, è rimasto tale e quale per altri cinquecento anni, e ne va pure fiero. Mura alte e strade strette, tanti personaggi, anche un po’ bizzarri, e racconti che con la felicissima invenzione di "Tovaglia a quadri” sono diventati spettacoli teatrali scritti da Andrea Merendelli e Paolo Pennacchini e recitati dagli attori che poi sono gli stessi abitanti di Anghiari. E che ogni anno fanno accorrere spettatori da tutta Italia e anche dall’estero per partecipare a una serata unica, mangiare in piazzetta del Poggiolino con i sapori tipici anghiaresi preparati qui, su tavole apparecchiate con tovaglie a quadri semplici, ma di un cotone robusto che nasce qui, firmato Busatti, con attori nati qui che durante la serata fanno anche i camerieri, recitano e servono i commensali coinvolti in questo gioco delle parti, e raccontano cosa è accaduto qui. Sembra impossibile che un paese così piccolo abbia così tanto da dire. Lo sta facendo da venticinque anni. Il segreto? Forse il dettaglio, l’ascolto, la ricerca, la valorizzazione del luogo nelle più piccole sfumature e, soprattutto, conoscere questo paese passo passo, metro dopo metro, finestra dopo finestra, conoscerlo così bene da non stancarsi mai di farlo scoprire anche agli altri. La pandemia non ferma Tovaglia a quadri, la costringe a reinventarsi.

E così giocando con le parole questa edizione 2020 diventa “Pan de’ mia” e da spettacolo teatrale si trasforma in un film. Stesso cuore, stesse storie, stessa regia, stessi autori, ma forse un pubblico immensamente più vasto che quel film dal 24 agosto lo potrà vedere da tutto il mondo in streaming. Un’edizione comunque strana, definita “di passaggio” targata 24 bis in attesa di tornare sul suo palcoscenico naturale i piazzetta del Poggiolino nel 2021, tutti insieme tavola. “Ad Anghiari la gente è forgiata dalla storia e a suo modo ha superato l’emergenza Covid - spiegano Pennacchini e Merendelli - nel titolo c’è un apostrofo disegnato come un chicco di grano. Durante la quarantena infatti tutti si sono rimessi a fare il pane in casa e così abbiamo deciso di dare il nostro punto di vista, oltre che sparare a un rumoroso drone che ci filmava dall’alto per mostrare la bellezza di Anghiari (è la scena del trailer di presentazione ndr). Il pane è stato il simbolo della quarantena e noi lo raccontiamo. Raccontiamo l’impasto fatto in casa da ogni famiglia, il forno ricostruito in piazza, le iniziali incise sulle forme, la vita che riprende. Abbiamo impastato le storie di ogni singola famiglia per ricostruire la storia di una intera collettività con i volti e le storie dei nostri attori che sono anche i volti e le storie di tutti gli abitanti di Anghiari”. Eccolo svelato il segreto di “Tovaglia a quadri” e dei suoi venticinque anni.

Ed è uscito in questo giorni il trailer del film sulla pagina www.tovagliaquadri.com. Immagini e sottotitoli in inglese per ricordare che “Se nel 2020 non vai in Toscana, la Toscana verrà da te, la Toscana accogliente, terra di campanili, nobile, dove tutto è musica, dove tutto è bellezza e ogni pandemia è sconfitta”. Stessi ingredienti, stessi sapori, stessi attori, stessi autori Andrea Merendelli e Paolo Pennacchini. Cambia il palcoscenico che dal 24 agosto al 6 settembre sarà lo schermo di tv, tablet, pc e smartphone. Una nuova sfida per il regista Andrea Merendelli: “Raccontiamo il Covid, di come nei momenti di emergenza ci caratterizziamo per grandi egoismi ma anche grandi slanci di generosità. Dalla percezione locale toscana arriviamo alla dimensione planetaria, planetari sono stati la mancanza del lievito della farina mancati negli scaffali di tutto il mondo”. Tutto diverso ma con la stessa squadra: “Gli attori sono tornati tutti in massa, e sono stati straordinari, ci siamo alzati tutte le mattine alle 4,30 per girare dall’alba al tramonto”. Non poteva mancare il momento in cui il sole si allinea con la “dritta” di Anghiari, che può diventare un richiamo turistico. E ci saranno anche quelli che non ci sono più come Walter, Lea, la Novella e lo Zi’ Nello oltre a un cameo di Merendelli e Pennacchini “Ma non mi riconoscerete” sfida il regista. Tra copione e improvvisazioni gli scorci, i colori e soprattutto i volti di Tovaglia a quadri non sono stati traditi: “Vere e proprie maschere che rappresentano la gente di Toscana che insegnano una cosa molto semplice - conclude Merendelli - i momenti di crisi così scioccanti si possono superare con il ritorno al nucleo familiare o ai piccoli centri di paese, semplicemente raccontandosi per ritrovare la forza proprio lì”.

Una rassegna e una compagnia che va sostenuta acquistando la visione del film. Tre le possibilità e i prezzi. Singola visione 15 euro. Pacchetto “Tovaglioli” 45 euro per una singola visione streaming su pc, smartphone, smart tv, tablet tra il 24 agosto al 06 settembre. Pacchetto “Commensali” a 90 euro per l’acquisto di una singola visione tra il 24 agosto e il 6 settembre con la possibilità di avviare la visione in qualsiasi momento che potrà essere momentaneamente interrotta ma non potranno essere ri-visualizzate scene già viste. La visione completa del film dovrà completarsi entro 3 ore dal primo avvio. E in più l’inserimento del proprio nome nei titoli di coda del film, un attestato digitale personalizzato e la possibilità di prenotare due biglietti con scelta del posto per l’edizione 2021 di Tovaglia a quadri.