Arezzo, 28 giguno 2021 - Il Comune di Monte San Savino come ente capofila, con il settore Politiche economiche e produttive e Associazionismo, il Centro Sportivo Italiano di Arezzo Ente di Promozione Sportiva capofila tra le associazioni, la Fraternità Francescana di Betania e il Comitato festeggiamenti di S. Maria delle Vertighe, e con la collaborazione del Comune di Asciano, del Comune di Rapolano Terme, del Comune di Lucignano e di varie associazioni e aziende dei territori attraversati, organizzano per il 4° anno consecutivo l’evento denominato “Il Cammino della Traslazione”.

Si tratta di un pellegrinaggio-escursione a piedi, nella categoria trekking non competitiva, di 28 km circa di lunghezza.

Si effettua nella ricorrenza dell’antica tradizione popolare del 7 luglio dell’anno 1.100 per la quale una cappella in pietra con l’immagine sacra della Madonna fu trasportata dagli angeli dalle campagne di Asciano fin sul colle delle Vertighe, al fine di evitare un fratricidio per motivi di eredità. Attorno a questa cappella è sorto nei secoli il Santuario mariano che vediamo oggi.

Numerosi e variegati sono i valori che si intende promuovere con questa iniziativa: le tradizioni del territorio, l’antica fratellanza tra le popolazioni, l’architettura, l’arte, i monumenti, il paesaggio che va dalle Crete Senesi ai colli della Valdichiana Aretina, che si possono vivere appieno durante il percorso. Inoltre le antiche vie di pellegrinaggio come quella Lauretana che in parte ricalca il tracciato, lo sport e la salute del corpo, la natura e l’ambiente, i prodotti tipici e i punti di ristoro e tutte le tipicità del territorio compresa la flora e la fauna oltre ai valori spirituali che derivano dai cammini mariani sui quali sono in atto politiche di promozione anche da parte della Regione Toscana.

PROGRAMMA:

DURATA 7 ORE circa solo il cammino, 9 ore comprese le soste.

DISLIVELLO: ascesa 548 m – discesa 454 m.

PARTENZA da ASCIANO: ore 8:30. ARRIVO S. MARIA VERTIGHE: ore 17:30 circa

TAPPA 1 – CENTRO STORICO ASCIANO – CENTRO STORICO SERRE DI RAPOLANO: Partenza ore 8:30 distanza: 9 KM circa. Tempo di percorrenza 2 ore circa. Arrivo previsto ore 10:30 circa *. Sosta 1 – Ristoro.

TAPPA 2 – CENTRO STORICO SERRE DI RAPOLANO – MULINO DEL CALCIONE: Partenza ore 11:00 distanza: 10 KM circa. Tempo di percorrenza: 2 ore e 30’ compresa sosta intermedia di 20 minuti presso la Chiesa del Castello di Modanella. Arrivo previsto ore 13:30 circa* Sosta 2 – Ristoro pranzo.

TAPPA 3 – MULINO DEL CALCIONE - CENTRO STORICO MONTE SAN SAVINO: Partenza ore 14:00 – 9 KM circa. Tempo di percorrenza: 2 ore e 30’. Arrivo previsto ore 16:30 circa* Sosta 3 – Ristoro.

TAPPA 4 - CENTRO STORICO MONTE SAN SAVINO - SANTUARIO S. MARIA DELLE VERTIGHE: Partenza ore 17:00 – 3 KM circa. Tempo di percorrenza: 30’. Arrivo previsto ore 17:30 circa*

- Ore 18.30 – Conclusione con tradizionale rievocazione storica e S. Messa all’aperto (facoltativa) a cura della Fraternità Francescana di Betania e del Comitato Festeggiamenti delle Vertighe

- Ore 20 – Ristoro presso gli spazi esterni del Santuario (facoltativa)

La camminata si svolge con l’assistenza durante tutto il percorso della Guida Ambientale Escursionistica Alessandro Maggiorelli e relativa assicurazione, con servizio di assistenza a cura dei volontari dell’associazione sportiva CSI Arezzo, del Comitato Festeggiamenti S. Maria Vertighe anche con acqua e mezzi di supporto sempre al seguito.

Bus navetta per 20 posti tratta S. Maria delle Vertighe-Asciano partenza alle 7.00 per arrivare ad Asciano alle 7.30.

Con la gentile collaborazione di: V.S.A. Monte San Savino, Ven. Conf. Misericordia e Sacro Chiodo di Asciano, Pia Conf. Di Misericordia di Rapolano Terme, Pro Loco Serremaggio Rapolano Terme, Squadra di Caccia il Grifo Lucignano, Ass. Comitato Commercianti Monte San Savino, Fonte Santafiora Spa, Comitato Soci Coop Monte San Savino, Associazione Amici della Chianina.

Costo iscrizione 10 Euro per copertura spese, tessera del pellegrino, gadget, trasporti e rimborsi spese.

La cena presso il Santuario è facoltativa e ad offerta libera.