Arezzo 10 novembre 2021 - Storie di donne raccontate, interpretate, musicate da donne e con un valore aggiunto, che è quello di essere talenti, tutte, del territorio aretino. L’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini ha presentato il programma di eventi ed incontri organizzato dal Comune di Arezzo con Fondazione “Guido d’Arezzo” e Ufficio scolastico provinciale, in occasione proprio della Giornata contro la violenza sulle donne, ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1999. Quattro appuntamenti tra letteratura, teatro e musica dal 12 al 27 novembre, a ingresso gratuito, che vedranno giovedì 25 novembre al teatro Petrarca di Arezzo la premiazione dei vincitori del concorso “Noi@Voi – Violenza di genere” riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado del Comune. In tutto, sono stato sessantasei gli studenti degli istituti comprensivi del Comune di Arezzo che hanno partecipato concorrendo nelle diverse tipologie di elaborato previste, manufatto artistico, scrittura creativa, prodotto multimediale. Tema degli elaborati, la raffigurazione e rappresentazione di stereotipi e pregiudizi che sottendono forme di violenza contro le donne.

Ma anche libri, teatro e musica. Venerdì 12 novembre alle 21 al Teatro Pietro Aretino, presentazione del libro di Lucrezia Lombardo “Scusate ma devo andare”, una raccolta di racconti e di storie di subordinazione, soggezione e discriminazione di cui le donne sono vittime ancora oggi in Oriente e in Occidente, con l’accompagnamento del coro Kastalia (la mattina alle 11 incontro riservato agli studenti). Venerdì 19, sempre alle 21, al teatro Petrarca, spettacolo musicale “Non volevo vedere” di Fernanda Flamigni e Tiziano Storai, testimonianza autobiografica della stessa Fernanda Flamigni, accompagnata dai sassofoni dell’Arcobaleno Ensemble, su come il rapporto tra un uomo e una donna può sfociare, con agghiacciante frequenza, nel dramma del femminicidio (con rappresentazione riservata alla scuole alle 11). Infine, sabato 27 novembre alle 21 sempre al Petrarca il concerto-spettacolo del quartetto d’archi femminile Euphoria “Dissonanze”.

La violenza sulle donne è un fenomeno grave su cui la scuola deve lavorare per rendere consapevoli i giovani. Portato recentemente all’attenzione anche da Ursula von del Leyen al Parlamento Europeo, ogni anno vede aumentare il numero delle vittime di violenza. Da inizio anno sono 93 i femminicidi avvenuti in Italia e più di 25.000 le telefonate pervenute ai centri di assistenza. “Per questo l’Ufficio scolastico territoriale di Arezzo – fa sapere Roberto Curtolo dirigente dell’Ufficio – ha appoggiato e promosso l’idea del Comune di Arezzo assessorato pari opportunità – di coinvolgere e sensibilizzare i giovani verso i drammatici eventi legati alla violenza di genere. A tutti i ragazzi e alle famiglie che li hanno sollecitati alla partecipazione e che hanno lavorato nei mesi estivi, va il mio riconoscimento. Ho potuto ammirare i disegni, leggere le composizioni e vedere i video che mi hanno colpito e commosso, siete stati davvero bravi. Questa esperienza vi renderà sicuramente cittadini più attenti”.

"La Fondazione è orgogliosa di poter collaborare a queste iniziative che mirano ad una consapevolezza maggiore e più profonda ad una tematica che spesso viene superficialmente ridotta a materia di cronaca nera senza sottolineare mai abbastanza che dietro ad ogni comportamento umano c'è, nel bene e nel male, una cornice di valori su cui è sempre bene ‘lavorare’, anche attraverso il teatro e la musica", ha commentato il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti.