Arezzo 14 giugno 2019 - I nostri ricordi saranno conservati dagli attuali archivi della memoria? E’ la domanda provocatoria del Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo che sabato alle 17 apre la sua mostra itinerante al Museo dell’arte della lana di Stia.: “I mezzi della memoria in mostra” è la mostra ideata da Fausto Casi, curatore scientifico del Mumec di Arezzo che vuole far riflettere grandi e piccoli visitatori sulla fragilità e sulla dubbia capacità di conservazione dei moderni supporti di cari ricordi. Il curatore della mostra pone con l’esposizione il visitatore davanti ad un punto di vista critico nei confronti della durevolezza dei supporti della nostra memoria. Una domanda a cui in pochi sanno dare risposte e neanche troppo rassicuranti. Un excursus storico indaga a fondo i diversi mondi dell'immagine, della scrittura e del suono; tre diverse tematiche, da sempre, in continua evoluzione. La mostra è stata scelta per esser esposta in vari luoghi della Regione Toscana fra cui il Mumec stesso, il Comune di Foiano, Monte San Savino e il Palazzo del Consiglio Regionale della Toscana a Firenze. All’inaugurazione di sabato interverranno il direttore del Museo della lana Andrea Gori, la direttrice del Mumec Valentina Casi e il curatore della mostra Fausto Casi. La mostra rimarrà aperta fino al 15 settembre.

