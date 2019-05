Arezzo, 12 maggio 2019 - Primavera di mostre per riscoprire musei e gallerie, dal Rinascimento al genio di Leonardo Da Vinci. Il Bambin Gesù delle Mani del Pinturicchio è l’esposizione aperta a Cortona fino al 2 giugno al museo del Maec. L’opera appena rientrata dalla importante Mostra il “Rinascimento Leonardo, Michelangelo e Raffaello in Cina” che ha attratto milioni di visitatori nelle due tappe di Tianjin e Nanjin, dopo aver attraversato le principali capitali Europee tra cui Madrid e Parigi – in occasione della grande Mostra sui Borgia – il piccolo gioiello dipinto dal Pinturicchio torna a respirare l’aria della sua terra natia. Il capolavoro rinascimentale ha recentemente permesso di svelare uno dei più affascinanti misteri della storia dell’arte: una singolare vicenda di amori segreti che ha per protagonisti papa Alessandro VI Borgia e la bellissima Giulia Farnese. Presentata con l’ausilio di un ricco corredo grafico e narrativo, l’appassionante storia di questo inedito affresco prima smembrato, poi perduto e infine fortuitamente riscoperto, verrà raccontata ai visitatori attraverso un suggestivo allestimento, ove un percorso di ambienti successivi accompagnerà il visitatore alla scoperta dell’opera stessa.

Sempre a Cortona fino al 2 giugno al Maec il museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona si svolge la mostra: 1738 La scoperta di Ercolano. Marcello Venuti: politica e cultura fra Napoli e Cortona. La mostra è incentrata sulla figura di Marcello Venuti, che nel 1738 fu incaricato dal re di Napoli di sovrintendere gli scavi di Ercolano. A Cortona Venuti è stato un uno dei fondatori dell’Accademia Etrusca e attento esponente e divulgatore. La sua vicenda biografica tra Cortona e Napoli, tra scavi e pubblicazioni, tra Granducato di Toscana e la corte borbonica sarà raccontata da una scelta di materiali e documenti nella maggior parte dei casi presentati a Cortona per la prima volta. Fino a febbraio 2020 al Museo Civico di Sansepolcro si può visitare la mostra: Leonardo Da Vinci: Visions. Il risultato di un ampio percorso progettuale ideato dal Museo Galileo di Firenze diretto dal prof. Paolo Galluzzi e rappresenta la sintesi di tre mostre – Gli ingegneri del Rinascimento (1995), L’automobile di Leonardo (2004) e La mente di Leonardo (2006) – allestite in prestigiose sedi in Italia e nel mondo. La mostra, omaggio al grande genio in occasione del cinquecentesimo anniversario della sua morte, invita i visitatori a esplorare alcuni ambiziosi progetti di Leonardo, che ben illustrano la sua attitudine a cimentarsi con temi di inaudita complessità. Il volo, il conferire movimento a oggetti inanimati, il progetto della più grande statua equestre mai realizzata: sogni che fanno parte della storia dell’umanità da tempi remoti e prendono forma nei suoi disegni e nelle macchine da lui ideate. La mostra è un contributo alla conoscenza della genialità e della tenacia con cui Leonardo affrontava le più audaci sfide tecnologiche e artistiche.