Arezzo 3 ottobre 2020 - Nonostante il maltempo che purtroppo si conferma partner della Fiera Antiquaria, è possibile approfittare per visitare mostre, musei, gallerie e fiere. Riscoprire Arezzo che ultimamente si sta confermando meta turistica sempre più apprezzata. E’ uscito proprio in questi giorni un numero monografico dedicato alla Toscana della rivista “In viaggio” con otto pagine solo su Arezzo alla cui stesura ha collaborato la Fondazione Arezzo Intour proponendo focus su arte, musei, Fiera Antiquaria, affreschi di Piero oltre alla possibilità di dormire una notte gratis se il soggiorno è di due notti con l'offerta “Extra time “ideata dalla Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con il Comune di Arezzo che invita a viaggiare lentamente. Una settimana fa siamo rimasti incollati alla tv su Rai Storia per vedere la puntata della rassegna “Storia delle nostre città”, quaranta minuti su Arezzo vista da ogni angolazione, trasmissione ancora disponibile su RaiPlay. Sembra che solo ora gli occhi degli altri si stiano accorgendo di noi.

E allora scopriamoci anche noi turisti in casa. Oggi e domani per la Giornata nazionale delle dimore storiche sono aperte gratuitamente Casa Bruschi ad Arezzo, la casa natale Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo, Val Romana a Sargiano, il castello dei Conti Guidi a Castel San Niccolò (dalle 14 alle 18), il parco botanico di Villa Della Nave alla Cicogna di Terranuova (visite guidate alle 11 e alle 15 con Alcedo Ambiente, ritrovo davanti alla Chiesa di Santa Lucia a Cicogna), il giardino del Castello di Montecchio Vesponi a Castiglion Fiorentino (10-12 e 15 -18 con visita guidata alle 16.30), il castello di Romena a Pratovecchio e il castello di Gargonza a Monte San Savino. Apertura straordinarie del Sottosagrato di San Francesco ad Arezzo con orario 11-13 e 14-16.

Abbigliamento, accessori, oggetti vintage in mostra e in vendita vendita nel palazzo di Fraternita e nel Chiostro della Biblioteca.

Visita gratuita oggi alla dimora storica di Casa Bruschi per scoprire l’eclettica e curiosa raccolta di oggetti e opere d’arte del famoso collezionista aretino e vedere le opere recentemente restaurate: la “Tanagrina” greca del III secolo a.C. e la maestosa pala di Luca di Paolo di Niccolò da Matelica. Possibile anche una visita virtuale su Instagram@arteubibanca (https://www.instagram.com/arteubibanca/) con immagini, interviste e video.

A Castiglion Fibocchi aperta la mostra sulla vita e le opere di Giovanni Cimica, il primo pittore ad usufruire del “Luogo di studio” il laboratrorio per l’arte creato dalla Fraternita dei Laici ai tempi del Granduca Pietro Leopoldo.

A San Giovanni a Palazzo D’Arnolfo visite guidate, percorsi animati, laboratori al Museo delle terre nuove con due gli itinerari: la visita al museo per bambini e adulti 10.30-12.30 e 15-17 e la storia del palazzo e della città 11.30-16.

Mostra di Nino Barone alla galleria Villicana D’Annibale in via Cavour, al Circolo Artistico con la collettiva del Cenacolo degli artisti aretini “Sos terra” , alla Galleria Ambigua di via Cavour con le foto surrealiste di Mario Rotta, a Sansepolcro nella Casa di Piero Raffaello Lucci “La luce del pensiero”, a Casa Masaccio a San Giovanni Cinzia Ruggeri “Per non restare immobili”.

Sabato 3 ottobre alle 17 in Palazzo di Fraternita si terrà la conferenza “Iconografia della bellezza”, quale ultimo evento che decreterà la chiusura della mostra “Realismo e silenzi” il cui ricavato della vendita delle opere va al Centro di accoglienza vincenziano onlus di Arezzo che assiste persone e famiglie in difficolta alimentare.

I quadri del pittore Giustino Caposciutti dialogano con i tesori e gli antichi codici di Marciano mentre, nella piazza centrale del borgo, il Fotoclub espongono gli scatti di vari autori, nella mostra "Angolo Stretto”. Questi gli ingredienti della mostra “Fragmenta" curata da Lucrezia Lombardo al Museo della Torre di Marciano.