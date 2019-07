Arezzo, 2 luglio 2019 - Il carnet musicale del Cortona Mix Festival si amplia con l’arrivo del cantautore italiano Nino Buonocore. L’autore di successi intramontabili come «Scrivimi» e «Rosanna» parteciperà al festival cortonese sabato 20 luglio proponendo una carrellata dei suoi successi, interamente riarrangiati e riproposti in nuova e raffinata veste, con il contributo speciale di Max Ionata al sassofono. Una serata musicale, ad ingresso gratuito, che sarà preceduta dal duo Andrea Bacchetti e Michele Di Toro in una sfida per due pianoforti tra classica e jazz.

Proseguono intanto le prevendite per le altre date musicali ufficializzate nei giorni scorsi. Tra i concerti più attesi c’è quello in programma il 17 luglio, serata inaugurale del festival, della Pfm Premiata Forneria Marconi una delle più importanti prog-band italiane che farà tappa in Piazza Signorelli con il TVB Tour, il «the very best tour» che raccoglie il meglio della loro carriera aprendo anche una finestra su De André e il pezzo di storia della musica italiana che insieme hanno condiviso.

Cambio di scenario e di sonorità il giorno successivo, 18 luglio alle ore 18 nella cornice del parco archeologico del Sodo. Qui Daniele Giorgi dirigerà l’orchestra della Toscana in un’esibizione che si apre con le sonorità sudamericane di Astor Piazzolla, nella famosa composizione Las cuatro Estaciones Porteñas interpretata dalla fisarmonica di Ivano Battiston, per poi ritornare al classico con la Quinta Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Infine domenica 21 luglio ci sarà la presentazione dell’album «Culture contro la paura» dell’orchestra Multietnica .

Si alterneranno musicisti come Dario Brunori, Simona Marrazzo, Lo Stato Sociale, Paolo Benvegnù, Alessandro Fiori, Luca Lanzi (Casa del Vento), Francesco Fry Moneti (Modena City Ramblers). Nel mix artistico non mancherà nemmeno il salotto letterario che sarà animato da scrittori di primo piano e personaggi del mondo dello spettacolo.

E’ il caso di Pippo Baudo che il 17 luglio alle ore 18 parlerà delle sue nozze di diamante con il piccolo schermo in un incontro in cui sarà accompagnato dal direttore del Centro di produzione Rai di Napoli Francesco Pinto.

Tra gli altri autori da non perdere Petros Markaris tra i più grandi narratori europei contemporanei, sceneggiatore di «L’eternità è un giorno» di Theo Angelopoulos (Palma d’Oro a Cannes nel 1998): c'è chi lo definisce "Camilleri greco", è uno dei personaggi più interessanti della narrativa contemporanea.

E ancora ci saràBeatrice Masini (18 luglio ore 19) traduttrice delle avventure di Harry Potter e vincitrice di 5 Premi Andersen, sugli scudi non solo come traduttrice ma anche come autrice di letteratura per bambini.

E ancora il filosofo della scienza ed evoluzionista Telmo Pievani tra i più apprezzati scrittori di scienza in Italia o Guido Tonelli.