Arezzo 30 gennaio 2019 - “Oltre i muri, oltre i deserti, verso i sogni e i cieli aperti”. C’è una chitarra che continua a dare voce alle persone che hanno attraversato il Mediterraneo e soprattutto a chi non ce l’ha fatta. L’ha costruita il liutaio cortonese Giulio Carlo Vecchini con i frammenti dei barconi carichi di migranti arrivati a Lampedusa. Ne porta i segni, i graffi, i colori, il dolore e le speranze. Da anni è fedele compagna di viaggio del musicista aretino Francesco Fry Moneti, violinista dei Modena City Ramblers e della band aretina Casa del Vento. Si chiama “Mare di mezzo” questa chitarra e “Mare di mezzo” è il singolo che sta per uscire per la Casa del vento, accompagnato da un video in cui artisti, cantanti, attori e scrittori se la passano di mano in mano come un messaggio dentro la bottiglia, come una staffetta con un testimone prezioso.

A darle suono e voce e ad amplificarne il messaggio, per ora, Patti Smith, che con la Casa del vento ha suonato e fatto un disco, ed Eugenio Finardi, Carlo Lucarelli e Cecilia Strada. “Ho scoperto Mare di mezzo la prima volta ad Arezzo Wave, l’edizione tenuta ad Alberoro quando la suonò anche Fausto Mesolella. Mi sono innamorato della sua storia e l’ho portata con me in tour con i Modena, mi ha accompagnato per cento date in Italia e in Europa, nei miei progetti da solista con Luca Lanzi con cui ho fatto 180 date, nei concerti con la Casa del Vento. Ogni volta ho spiegato cosa significasse. Uno strumento simbolico che dà anche il suono al brano ‘Ebano’ dei Modena con cui abbiamo vinto il Premio Amnesty. Quest’anno proprio con i Modena faremo il tour europeo ‘Riaccolti’ per i vent’anni di carriera e la porterò in Sicilia, la terra da cui è venuta”.

Uno strumento che sarà protagonista del nuovo album della Casa del vento e del singolo che uscirà ad aprile scritto da Luca Lanzi che invita ad “aprire i porti” con la musica di Moneti. “Per lanciarlo - spiega Moneti - stiamo realizzando un videoclip in cui nel finale appariranno cantanti, giornalisti, attori, scrittori che condividono il nostro messaggio e quello di Vecchini quando ha costruito Mare di mezzo, raccontare in maniera diversa l’odissea dei migranti, per unire i popoli e attraverso la musica arrivare alle corde del cuore di chi l’ascolta senza chiudere i porti. L’hanno suonata e abbracciata Patti Smith durante il suo concerto a Cortona, Eugenio Finardi l’ha anche baciata, Carlo Lucarelli, l’attore Francesco Foti, Cecilia Strada di Emergency, l’attrice Matilda de Angelis. Per il video saranno in otto, poi pubblicheremo una versione più estesa aperta a tutti gli amici che vorranno condividere il progetto Mare di mezzo. Non devono neanche muoversi, sarò io ad andare da loro con la chitarra”. Un impegno non da poco visto che da pochi giorni è diventato padre. Forse la lezione più grande da insegnare a un figlio.