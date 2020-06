Arezzo, 30 giugno 2020 - E' arrivato l'ultimo appuntamento con gli incontri con docenti di musica moderna. Proxima Music ha proposto infatti per il mese di giugno la rubrica digitale “Proxima Talk” che propone una serie di video-interviste orientate ad approfondire storie, aneddoti e metodologie d’insegnamento attraverso le testimonianze dirette di musicisti e cantanti.

L’iniziativa è motivata dalla volontà di utilizzare l’attuale momento di stop della didattica tradizionale come occasione per promuovere un’educazione musicale, per stimolare la curiosità verso il mondo dei suoni e per far conoscere alcuni insegnanti aretini, prevedendo una serie di filmati caricati ogni martedì fino al 30 giugno sui social network della scuola cittadina (facebook, instagram e youtube). Ultimo appuntamento oggi martedì 30 giugno che sarà affidato al maestro Francesco Giustini che con la sua tromba è tra i principali promotori del jazz locale come organizzatore e anima del Jazz On The Corner Festival.