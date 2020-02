Arezzo, 2 febbraio 2020 - La Tempesta di William Shakespeare arriva al Teatro Petrarca. Lo farà in uno spettacolo in doppia replica in programma domani lunedì 3 e martedì 4 febbraio alle 21, si tratta di un nuovo appuntamento della stagione teatrale voluta dalla Fondazione Guido d’Arezzo, insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e al Comune di Arezzo. A dare vita a un classico della drammaturgia mondiale è Eros Pagni protagonista del capolavoro di Shakespeare che, nella traduzione Gianni Garrera e con l’adattamento e la regia Luca De Fusco, vede in scena un cast d’eccellenza formato da Gaia Aprea, Alessandro Balletta, Silvia Biancalana, Paolo Cresta, Gennaro Di Biase, Gianluca Musiu, Alessandra Pacifico Griffini, Alfonso Postiglione, Carlo Sciaccaluga, Francesco Scolaro, Paolo Serra, Enzo Turrin. “La tempesta – dice Luca De Fusco – è un addio.

L’addio di Shakespeare al teatro, l’addio ad un tipo di teatro che spezza la bacchetta magica e rinuncia alle sue magie, ormai superate dal tempo. Noi ne faremo un atto di addio al Novecento che deve subire l’arrivo del nuovo millennio. Eros Pagni sarà quindi un mago chiuso nel suo luogo di studio e riflessione che si trasfigura con giochi di allucinazioni creando un’isola che non c’è. Tutto è nella testa del mago, compresi Ariel e Calibano, che divengono in questa lettura una sorta di Jekyll e Hyde. Il resto appare all’intellettuale novecentesco come pura barbarie millennial che non comprende, che riesce ancora se non a sconfiggere almeno a contenere ma alla quale sa che dovrà alla fine arrendersi. Un ragionamento sull’oggi, sul disgusto del nostro tempo che sempre più si diffonde in molti di noi e che credo renderà facile e struggente l’identificazione degli spettatori con Prospero”.Lo spettacolo è una produzione Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale/Teatro Nazionale di Genova/ Fondazione Campania dei Festival–Napoli Teatro Festival Italia. La stagione teatrale del Petrarca proseguirà poi sabato 15 e domenica 16 febbraio quando Umberto Orsini sarà Il costruttore Solness. A chiudere il cartellone del Petrarca saranno infine Alessandro Haber e Alvia Reale che, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, sono interpreti di Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller.