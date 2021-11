Arezzo, 6 novembre 2021 - Con il mese di novembre celebriamo un evento molto speciale insieme al Comune di Poppi a Palazzo Giorgi. Sarà una bellissima seconda occasione per onorare il sommo poeta italiano Dante Alighieri nel 700 anniversario della morte.

La mostra collettiva di “ARTwalk + tour gastronomico ITALY” ad Arezzo a settembre, “Nel mezzo del cammin di VIA CAVOUR ci ritrovammo in una COLLETTIVA LUMINOSA”, ha trovato grande apprezzamento e successo, e siamo stati invitati a portare la nostra mostra collettiva a Palazzo Giorgi, la sede della Galleria Comunale d’Arte contemporanea, nel meraviglioso centro storico del bellissimo borgo di Poppi, uno dei borghi più meravigliosi e accattivante d’Italia.

La mostra

Sabato 13 novembre, alle ore 18:00, la mostra collettiva inizierà con il vernissage a Palazzo Giorgi della collettiva “La diritta via ci fece ritrovar in quel di Poppi, portandoci fino a Palazzo Giorgi” co-curata da Danielle Villicana e Maurizio D’Annibale. La serata apre con Saluti Istituzionali. Il giornalista Fabrizio Borghini nel corso dell’iniziativa realizzerà un servizio per la trasmissione Incontri con l'Arte.

Esporranno quarantatré artisti, tra i quali annoveriamo grandi talenti del territorio e internazionali. Gli artisti partecipanti sono: Daniele Alfani, Vladimiro Demetrio Andidero, Mariangela Baldi, Sauro Bartoli, Beatrice Bartolozzi, Carla Basagni, Mario Bettazzi, Marcello Bianchi, Gianni Bigoni, Paolo Borgogni, Arnaldo Boscherini, Ronnie Brogi, Silvana Canaccini, Dina Cangi, Giustino Caposciutti, Antonio Carbone, Giuliana Casi, Massimo Ceccatelli, Antonella Cedro, Florin Gabriel Cinpoesu, Mária Magdolna Czakó, Stefano D’Amico, Carlo Fontana, Giacobbe Giusti, Linda Innocenti, Carlo Lanini, Silvano Lazzeri, Sabrina Livi, Sara Lovari, Angiolina Marchese, Lucio Meacci, Roberto Meschini, Lucia di Miceli, Cristina Reiss, Francesco Maria Rossi, Maria Gioia Salvini, Luigina Sestini, Christopher Slatoff, Marcella Tellini, Lido Valentini, Maurizo Valentini, Annamaria Veccia, Danielle Villicana D’Annibale.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Poppi e il Sindaco Carlo Toni. L'Assessore alla Cultura Silvia Vezzosi, l'Assessore alle Associazioni, Partecipazione Instituzionale e Promo territorio Marco Seri sono persone che ci hanno trasmesso gioia e voglia di organizzare un bellissimo evento per artisti e amanti dell’arte e cultura e festeggiare la creatività, la diversità e bellezza insieme. Vi aspettiamo il 13 novembre per una serata eccezionale a Palazzo Giorgi!

“La diritta via ci fece ritrovar in quel di Poppi, portandoci fino a Palazzo Giorgi” gode del patrocinio e collaborazione del Comune di Poppi e dell’Associazione Toscana Cultura, nonché della partecipazione del media partner Toscana TV.

Gli eventi sono organizzati dalla galleria d’arte Villicana D’Annibale, Inc.

Orario

La mostra collettiva rispetterà il seguente orario: a Palazzo Giorgi, Poppi, dal venerdì a domenica dalle ore 15 alle ore 19. La mostra è aperta nei giorni di festa. La mostra proseguirà fino al 9 gennaio 2022 a ingresso gratuito.