Arezzo, 8 gennaio 2021 - A raccontarlo sui social è proprio lui: “Non so più ormai se sia io ad indossare il pigiama o se invece sia il pigiama ad indossare me. Ciò che è sicuro è che sto meglio”. Parola di Marco Maisano, il giornalista aretino conduttore del programma Piacere Maisano su Tv8 e autore anche dello speciale ai tempi del Coronavirus durante il primo lockdown, che proprio nei giorni scorsi aveva raccontato ai sui tanti follwers su Instagram di aver preso il Covid. “Ho preso il Covd, sto bene, ho solo un po’ di febbre e qualche dolore qua e là”. Il virus lo ha bloccato a casa poco prima della ripresa della nuova stagione del suo programma sui temi cari a Piacere Maisano, dalla plastica all’energia, dall’ambiente all’attualità. Le puntate dopo la pausa delle vacanze di Natale, riprenderanno a partire dal 3 febbraio. E ironia della sorte, proprio il Covid troverà ancora una volta grande spazio all’interno del racconto.

Come stai Marco? “Tutto bene dai, finalmente i sintomi sono spariti, ora spero nel prossimo tampone”. Dopo il successo delle prime puntate trasmesse in seconda serata su Tv8 il mercoledì da novembre a dicembre che hanno offerto al telespettatore lo spunto per riflettere e approfondire temi caldi come l’energia, la moda, l’immigrazione, il complottismo, la quarta età e le baraccopoli, adesso il racconto sta per ripartire da dove si era interrotto. Sempre armato del suo inseparabile telefonino e di tantissima curiosità, Marco Maisano sta per tornare in televisione.

Quanto vedremo le prossime puntate? “Il programma riprende mercoledì 3 febbraio e gli argomenti saranno tanti – spiega Maisano – parleremo di inquinamento da plastica, mondo dell’arte, e poi il vaccino Covid e l’ultima puntata sarà dedicata ai social media”. Al centro del racconto ancora una volta i grandi temi dell’attualità e le nuove tendenze, affrontati con un linguaggio semplice ma mai superficiale. Tra i temi caldi del momento anche il vaccino anti Covid che sarà trattato nella penultima puntata di questa stagione da Marco Maisano che proprio a primavera aveva dedicato al virus un intero speciale di quattro puntate del suo programma tutte girate durante il lockdown. Ancora una volta si tratta di una produzione originale di EndemolShine Italy, in onda su Tv8, che fa parte del gruppo Sky, che andranno in onda in seconda serata ogni mercoledì e come di consueto anche in replica la domenica.