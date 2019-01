Arezzo, 29 gennaio 2019 - Grande settimana a teatro, tra musica, spettacoli e grandi nomi a calcare le scene. Come accadrà venerdì 1 e domenica 3 febbraio alle 21 al teatro Petrarca quando con Non mi hai più detto ti amo andranno in scena, Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia per testo e regia di Gabriele Pignotta. Commedia ispirata alla vita, alle amicizie e alle situazioni comiche e ironiche di ogni giorno: una famiglia italiana contemporanea costretta ad affrontare un cambiamento traumatico e improvviso che sconvolgerà l’equilibrio di casa. Lorella Cuccarini interpreta Serena, madre che decide di rimettersi in gioco per recuperare se stessa, mentre il marito Giulio è interpretato da Giampiero Ingrassia. Anche i figli vivono un momento di crisi, ma quando tutto sembra portare verso la più amara delle disgregazioni familiari, ognuno riuscirà a trovare risorse inaspettate che porteranno la famiglia a ricomporsi con un finale a sorpresa. Cani morti di Jon Fosse per adattamento e regia di Carmelo Alù sarà al Teatro Antei di Pratovecchio venerdì 1 febbraio alle 21 con Alessandra Bedino. In un piccolo villaggio sui fiordi vive una famiglia composta da un giovane, la madre e l’amato cane.

Tutto scorre serenamente finché il cane scappa, scompare. Jon Fosse scrive un giallo, indagando la vita quotidiana di un nucleo familiare, come scrutandolo dalla finestra di una casa. E non importa se tutte le famiglie felici si somiglino, perché ogni famiglia infelice, invece, è disgraziata a modo suo. Superabile è in programma al Dovizi di Bibbiena sabato 2 febbraio alle 21.30. Nello spettacolo conferenza di Michele Eynard con Matthias Dallinger, Melanie Goldner, Daniele Bonino, Jason De Maio si parla di disabilità, quella di chi è costretto in carrozzina e deve affrontare ogni giorno la sua condizione in modi per noi inimmaginabili. Un regista disegnatore dotato di lavagna magica creerà per il pubblico un mondo fatto di segni all’interno del quale gli attori sono immersi come in una specie di fumetto vivente. Quattro attori, di cui due in carrozzina, che si raccontano: i loro sogni, la loro vita quotidiana, gli sguardi degli altri, la necessità di essere sempre accompagnati, la mancanza di qualsiasi intimità, la perdita di autonomia che è la perdita di un privato. Questa settimana spazio anche alla musica: giovedì 31 gennaio alle 21:15, un inedito Don Giovanni si metterà alla prova sul palcoscenico del Verdi di Monte S.Savino raccontandosi grazie alla mimica dell’attore e trasformista fiorentino Alessandro Riccio accompagnato dall’Ensemble d’archi e fiati dell’Orchestra Regionale Toscana. “Ti racconto Don Giovanni” - ideato e scritto da Alessandro Riccio, musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, adattamento per dieci strumenti di Francesco Oliveto – è a cavallo tra musica classica e teatro, tra approccio serio e dissacrante, tra emozione e divertimento.