Arezzo 21 febbraio 2020 - Sarà Cristiano Godano, voce dei Marlene Kuntz, il protagonista della serata di venerdì 21 febbraio alle 20.30 superospite di Officina Klee in via delle Cantine 50 a Cavriglia , con la presentazione tra parole e musica del libro “Nuotando nell’aria” con un inedito a sorpresa per i fan dei Markene Kuntz. Parole accompagnate alla musica, alle canzoni più significative e profonde della lunga carriera della band piemontese, che ora si racconta con questa retrospettiva su 35 brani selezionati per l’ultima fatica. A seguire dell’evento, spazio al consueto dj set a cura di Folie a Deux, KarnaKonte e Piggi.

Un’altra perla è per sabato 22, nei giorni in cui si celebrano gli 80 anni dalla nascita di Fabrizio De André a raccontare la vita e a cantare sarà sua compagna Dori Ghezzi invitata alla rassegna “The Cinaski Hotel vol.II” che dividerà il palco con il poeta Vincenzo Cinaski Costantino che incontra una dolce voce simbolo del cantautorato italiano con “Facciamoci belli: una storia senza filtri” (ingresso con tessera ACSI, dal costo 10 euro per il posto in piedi, 15 euro con il posto al tavolo. Unica data in Toscana, Dori Ghezzi e Cinaski, con Mell Morcone al pianoforte, racconteranno aneddoti, ricordi e storie di vita vissuta a contatto con i più iconici protagonisti della cultura italiana, a partire da Fabrizio De Andrè.

Infine domenica 23 inizia il torneo tra poeti Poteri Slam con il collettivo Fumofonico e sei sfidanti. Il torneo si concluderà a maggio e coinvolgerà diciotto poeti e performer selezionati, con quattro ospiti speciali. Ogni sera si sfideranno sei poeti in due manche. I primi due classificati di ogni serata si ritroveranno in finale, il 10 maggio