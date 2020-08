Arezzo, 5 agosto 2020 - Tanti appuntamenti per Montevarchi estate. Si conclude venerdì 7 agosto alle ore 21.15 al Chiostro di Cennano, la Rassegna cinematografica dal titolo “Quelle sere al cinema”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Varchi Comics.

Sarà proiettato “Frozen”, un film d'animazione del 2013 diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, prodotto da Peter del Vecho e sviluppato dalla Walt Disney Animation Studios. È il 53º classico della Disney. Liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen La regina delle nevi, è un lungometraggio animato al computer che nel marzo 2del 014 si aggiudica due premi Oscar: miglior film d'animazione e miglior canzone (Let It Go in originale, All'alba sorgerò in italiano).

Questa la trama del film: Elsa e Anna dopo tante incomprensioni si ritrovano e, grazie alla forza dell’amore, riescono a sciogliere anche il ghiaccio più inscalfibile. Quello del cuore, creato dalla solitudine e dal distacco. C’è posto anche per un eroe normale che è allevato dai troll (Kristoff) e un perfido opportunista travestito da principe azzurro (Hans).

Prosegue anche sabato 8 agosto in piazza Vittorio Veneto la rassegna di musica rock nazionale e internazionale “C’è musica in piazza” che propone una serie di concerti di gruppi musicali e di solisti curati dall’Associazione Via dei Musei. La serie di concerti fanno parte della stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”.

sabato 8 agosto alle ore 21.15 si terrà il concerto del gruppo Alan pace Band. Il gruppo è composto da tre bravissimi musicisti che propongono musica hard rock degli anni ‘70. Prendono il nome dal chitarrista cantante australiano Alan Pace che vive a Montevarchi da alcuni anni, e nel complesso suonano il Luciano Boschi, considerato un vero monumento tra i batteristi del nostro territorio, e Mario Cappello al basso, grande appassionato e profondo conoscitore della musica rock.

Prosegue anche lunedì 10 agosto (festa del Patrono della città San Lorenzo) in piazza Vittorio Veneto la rassegna di musica rock nazionale e internazionale "C'è musica in piazza"

Lunedì 10 agosto alle ore 21.15 si terrà il concerto del gruppo Angeli in Blue Jeans. Gli Angeli in Blue Jeans sono una band di giovani nata dalla dissoluzione dei"Rugiadosi" gruppo di adolescenti che esordi in piazza Varchi alcuni anni fa. Sono molto noti e ricercati in Valdarno per il loro repertorio di pezzi italiani ed internazioli legati soprattutto agli anni 50’ e 60'. Sono da considerare un vero e proprio gruppo, che oltre che cantare fa anche spettacolo. Da Elvis a Chuck Berry, passando per i grandi della Dolce Vita italiana come Adriano Celentano e Mina, con gli Angeli in Blue Jeans si rivive la magia degli anni 50/60. Un gruppo composto da Andrea Ghiandai, Elisa Salemme, Niccolò Renzi, Massimiliano Nocentini, Gianni Barlacchi, Federico Elisetti.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

- online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news "Montevarchi Estate 2020 ecco il programma"

- presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti.