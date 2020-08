Arezzo, 24 agosto 2020 - Ad Arezzo arriva Daniele Silvestri con “La cosa giusta TOUR 2020”: grazie ad “Arezzo Music Fest” il prossimo martedì 25 agosto, prosegue “Anfiteatro sotto le stelle” il cartellone che - fino a metà settembre - proporrà musica, danza, teatro in uno dei luoghi più belli e magici della città.

Sul palco, l’amatissimo cantautore celebra i suoi primi venticinque anni di carriera con uno spettacolo che nasce da una narrazione di immagini e suoni evocativa, frutto di lavoro, idee e storia vissuta. Un tour che ha l’ambizione di mettere in luce i tanti aspetti magici della musica, dando un’anima a strutture spesso anonime. Silvestri, dalla teoria alla pratica, crea un suo particolare universo di cui tutti possono sentirsi parte. La scaletta è un susseguirsi di sorprese, che dal repertorio più recente si muove a ritroso: non mancheranno brani mai – finora- eseguiti live e non mancherà neppure un medley giocoso, in cui saranno racchiuse le canzoni dal 1994 al 2019, suonate con musicisti che accompagnano Daniele Silvestri da sempre: Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (cori, fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere).

“Non è tanto una celebrazione – afferma lo stesso Silvestri - quanto una narrazione in cui poter ritrovare ricordi, idee e suoni che fanno parte di me. Sarà un modo per riscoprire e riscoprirmi”.

Due ore di concerto all’insegna dell’emozione, della voglia di stare insieme, di fare musica che, prepotente, torna a rompere le catene che hanno tenuto tutti chiusi in casa in questi mesi.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21. Ultimi biglietti disponibili su www.ticketone.it.

“Anfiteatro sotto le stelle” è un cartellone voluto da Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo e realizzato in collaborazione con la Direzione regionale musei della Toscana, con la collaborazione della Fondazione Arezzo Intour. Main sponsor Coingas spa. Con il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena, Tesi srl.

Quattro gli appuntamenti targati Arezzo Music Fest 2020 che arricchiscono “Anfiteatro sotto le stelle” e che sono realizzati con il patrocinio e contributo di Comune di Arezzo, Regione Toscana e Camera di Commercio di Arezzo - Siena, con la collaborazione di Fondazione Guido d'Arezzo, Fondazione Intour, Discover Arezzo e Confcommercio Arezzo e con il Main Sponsor Estra. Arezzo Music Fest è organizzato da Associazione Music. Si ringrazia per il sostegno gli sponsor Coingas, Conad, Semar, Nastro Azzurro, Gin Sabatini, Safimet, Royal Enfield Arezzo, Verespresso e Prodigio Divino.