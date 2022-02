Arezzo, 7 febbraio 2022 - In cammino sulla neve, passeggiate con l’asino, escursioni per principianti o per innamorati. Sono tantissime le proposte in programma. Altertrek organizza un ricco calendario di iniziative per il mese di febbraio con tantissime ciaspolate di prima esperienza, facili e godibili da tutti in programma il 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27 febbraio. Si svolgeranno alle 15.30 il sabato e alle 14.30 la domenica, con l’inserimento anche di una special edition per la giornata di San Valentino con doppio orario alle 10,30 e alle 15,40. Per prenotare basta inviare una mail a prenotazioni@altertrek.it. Domenica 13 febbraio alle 10 e alle 14 appuntamento con "Gli Amici dell'Asino" a Pratovecchio che inaugura la stagione con un percorso dedicato agli innamorati da percorrere con la compagnia di un asinello, in completa autonomia. Un viaggio a tre, in cui sarete liberi di scegliere quando fermarsi, quando osservare il panorama e consumare uno spuntino e vivere l'esperienza di riprendersi tempi e modalità di spostamento di un tempo che fu. Per la realizzazione dell'attività è richiesta la prenotazione: dopo la prenotazione saranno inviati a ciascuna coppia road map del percorso e i dettagli, ma tranquilli l'asino sa benissimo qual è la strada di casa! Costo 30 euro a coppia. Per info: www.gliamicidellasino.it, amicidellasino@gmail.com, 3200676766.

Il 20 e 27 febbraio alle 15 appuntamento con Trek e delizie di Carnevale nelle foreste dell’Appennino. Sono le foreste dei giganti bianchi, gli imponenti esemplari di abeti che toccano il cielo e contribuiscono a formare una delle foreste più suggestive in cui vi potrete trovare a camminare con il naso all'insù. In queste giornate sono in programma escursione con le guide alla scoperta di questi boschi secolari che racchiudono gelosamente alcuni dei luoghi simbolo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la sorprendente e ricchissima fauna e le tradizioni del luogo con tanto di sosta e luculliano buffet a base di ogni delizia culinaria del Carnevale: frittelle ripiene di crema, frittelle di riso, cenci. Per info: www.altertrek.it. Sempre il 27 febbraio ma alle 9,30 c’è l’escursione La via di Francesco in Toscana edizione invernale dalla Consuma a Stia, per prenotazioni: prenotazioni@altertrek.it.