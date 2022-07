Battaglia di Scannagallo, due giorni di eventi storici in Valdichiana

Arezzo, 26 luglio 2022 - Un ritorno nel cuore del Rinascimento con la Battaglia di Scannagallo. L’appuntamento è fissato per sabato 30 luglio a Pozzo della Chiana e per domenica 31 luglio a Marciano della Chiana dove si susseguiranno numerose iniziative volte a far rivivere i fatti avvenuti in Valdichiana nel 1554 quando l’esercito fiorentino di Cosimo I de’ Medici impose il proprio dominio sull’esercito senese. Quell’episodio si svolse proprio al fosso di Scannagallo nei pressi di Pozzo della Chiana ed è stato fondamentale per la costituzione del Granducato di Toscana e per il futuro della regione. Le due giornate, a partecipazione libera e gratuita, sono organizzate dall’omonima associazione Scannagallo in collaborazione con rievocatori provenienti da tutta la penisola che permetteranno di immergersi in una realistica ricostruzione storica tra armi, armature, accampamenti, duelli, danze, tradizioni e gastronomia, godendo del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Foiano della Chiana e Comune di Marciano della Chiana. La Battaglia di Scannagallo prenderà il via alle 17.00 del sabato con l’apertura degli accampamenti degli eserciti franco-senesi e mediceo-imperiali nel campo sportivo di Pozzo della Chiana, con la possibilità di vivere visite guidate e didattiche tra lanzichenecchi e tercios spagnoli. La prima iniziativa è in programma alle 18.30 al Tempio di Santo Stefano alla Vittoria che ospiterà la presentazione del libro “Stupor Mundi - Storia del Mediterraneo in trenta oggetti” in cui Paolo Giulierini (direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli) proporrà un percorso tra popoli e civiltà scomparse intervistato da Cinzia Cardinali (direttrice dell’Archivio di Stato di Siena) e da Stefano Meacci (docente presso l’istituto “Vegni-Capezzine” di Cortona). Il fulcro di questa prima giornata sarà alle 21.00 quando il corteo storico, l’esibizione degli sbandieratori di Monte San Savino e le danze rinascimentali anticiperanno la spettacolare rievocazione in notturna della Battaglia di Scannagallo, ...