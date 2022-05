Gnomi in festa in Pratomagno

Arezzo, 13 maggio 2022 - L’Amministrazione comunale di Castelfranco Piandiscò ha organizzato con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’Associazione culturale I Guardiani dell'oca in collaborazione con le Proloco, le associazioni culturali e di volontariato del territorio la prima edizione di Gnomi in Festa – PratomaGNOMO, progetto di “Teatro Ambiente” finalizzato alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della tutela ambientale e all’educazione alla dimensione fantastica e creativa. Nata come manifestazione correlata alla più conosciuta Festa internazionale degli Gnomi (che si tiene ogni anno a Roccaraso nel cuore del Parco Nazionale della Majella in Abruzzo), Gnomi in Festa – PratomaGNOMO si colloca nella cornice di riferimento del Progetto Paesaggio Comune e propone, in ambienti più contenuti, ma di eguale pregio naturalistico ed ambientale ai piedi del Pratomagno, nella splendida cornice storica ed architettonica della Abbazia di San Salvatore a Soffena, la collaudata formula organizzativa e artistica che ha portato alla ribalta nazionale le creature del “Piccolo Popolo”. Gnomi, elfi e folletti, unitamente a fate, nani, troll e giganti allieteranno grandi e piccini nelle aree verdi del Parco della Badia, ma anche lungo sentieri e nel borgo nei giorni 21 e 22 Maggio 2022. A Partire dalle ore 15.30 negli splendidi scenari del parco cittadino, nel contesto di Gnomi in Festa-PratomaGNOMO saranno proposti eventi e spettacoli pensati e costruiti in funzione degli spazi fruibili dagli attori e dal pubblico. Un percorso funzionale alla conoscenza del territorio, ma anche alla condivisione di spazi di gioco creativi con momenti laboratoriali strutturati e animati da professionisti. Grandi e piccini potranno riscoprire il gusto delle cose semplici, come passeggiare, danzare e sognare grazie ai racconti fatati di gnomi, elfi e folletti. “Molteplici sono gli obiettivi e le finalità del Progetto – Festa e cioè offrire un’offerta culturale volta a promuovere l’immagine e la conoscenza del nostro territorio ...