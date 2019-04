Arezzo, 24 aprile 2019 - Il conto alla rovescia è praticamente terminato e domani mattina ad Anghiari scatterà la 44° Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina. Le botteghe degli artigiani, situate come sempre nel centro storico del borgo tiberino, saranno aperte fin dalla mattina, mentre l’inaugurazione ufficiale avverrà nel pomeriggio assieme ad alcune importanti iniziative collaterali.

Stasera all’interno del Teatro di Anghiari si terrà una prestigiosa anteprima con Philippe Daverio ed il suo “Campanili – Leonardo e la Battaglia” (posti già esauriti), mentre il pomeriggio di giovedì 25 aprile si aprirà alle 16:00 in Via della Torre con l’inaugurazione nella nuova sede del MUBEC, il primo ed unico al mondo Museo della Beccaccia “La Regina del Bosco”. Il programma proseguirà alle 17 in Piazza del Popolo con “Riflessi di Anghiari”, il live art a cura dell’artista Alessandro Marrone che sarà illustrato dalla presidente di CNA Arezzo Franca Binazzi. Alle ore 17:30 all’interno di Palazzo Pretorio è in programma la cerimonia di inaugurazione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, con la presenza di autorità, istituzioni, associazioni e sponsor, mentre alle ore 18:00 il programma verrà chiuso dall’incontro con Agostino Bonomo (presidente di Confartigianato Veneto) e la proiezione di alcuni significativi spezzoni del docu-film ritrovato “Artigiani Veneti” di Ermanno Olmi.

Un programma ricco come non mai che farà da cornice ad una edizione da record della mostra con i quasi 70 artigiani presenti e con i vari prodotti di eccellenza del settore. Un appuntamento da non perdere, ad Anghiari dal 25 aprile al 1 maggio. Questi gli orari di apertura delle botteghe artigiane di Anghiari nei giorni della Mostra. festivi e prefestivi 10,00-19,30 Feriali: 10,00-13,00 / 15,00 -19,30