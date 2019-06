Arezzo, 4 giugno 2019 - Si terrà mercoledì 05 giugno alle ore 20.30 presso il Teatro Tenda di Arezzo la proiezione di “Un viaggio a colori” il cartone animato realizzato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo Cesalpino di Arezzo che hanno partecipato a Cartoon School, il percorso didattico organizzato da Avis Regionale Toscana in collaborazione con l’Associazione Culturale Koete, Rotary Distretto 2071, Rotary Club Arezzo Est e Avis Comunale di Arezzo.

Frutto di una serie di incontri formativi e laboratoriali, “Un viaggio a colori” è un vero e proprio cartone animato realizzato dagli alunni delle classi 2° A e 2° B della secondaria di primo grado che, di volta in volta, hanno ricoperto il ruolo di sceneggiatore, disegnatore, musicista, doppiatore, rumorista o animatore, acquisendo in questo modo oggettive competenze e conoscenze di un linguaggio a loro così familiare come quello dell'animazione.

Ma oltre ad essere espressione della loro creatività “Un viaggio a colori” è veicolo di importanti messaggi con valenza etico-sociale: la presenza di Rotary e Avis Regione Toscana ha infatti permesso di sviluppare i temi legati alla donazione e alla collaborazione.

Richard è un bambino che vive sulla sedia a rotelle e non esce mai di casa. Un giorno va a trovarlo la sua amica Margot che, per tenergli compagnia, gli legge una storia: nel bosco ai limiti di un villaggio molto povero vive un cavallo malconcio che va di casa in casa in cerca di cibo. Ma tutti lo cacciano. Finché arriva alla porta di Stella che impietosita divide con lui il quel poco di cibo che le rimane e il cavallo ritorna l’unicorno che era prima: in questo modo aiuta tutti gli abitanti del villaggio ma la sua magia non si limita solo al libro dando vita ad un finale a sorpresa.

“Koete, nata nel 2013, è costituita da alcuni tra i più importanti artisti nazionali del mondo dei fumetti e dei cartoons: doppiatori, disegnatori, musicisti, registi e animatori che prestano il loro solidale contributo alle nostre molteplici attività di promozione sociale e culturale” spiega Francesco Santioli, Presidente dell’Associazione “il valore aggiunto di questo nostro progetto è proprio quello di mettere i ragazzi a contatto con chi vive di animazione e riesce a trasferire al tempo stesse competenze e passione”.

Il Presidente di Avis Toscana, Adelmo Agnolucci sottolinea che “Avis Cartoon School è un progetto che Avis porta avanti da diverse edizioni e che ha permesso ai ragazzi di elaborare una storia di solidarietà, ma al contempo di acquisire competenze e capacità di lavorare in gruppo. Per Avis è stato il tentativo di incontrare i più giovani su un terreno e con dei linguaggi a loro più congeniali, ma anche un mezzo per impegnarli sul tema della solidarietà.”

“AVIS è sempre presente nel mondo della scuola, e ha sempre lavorato per diffondere nei giovani la cultura del dono volontario, periodico, anonimo e gratuito, non solo di sangue” prosegue Antonio Guida presidente Avis Arezzo “Il progetto ha preso corpo nella sua capillarità territoriale grazie al prezioso e incondizionato contributo dei Rotary Club dell’Area Aretina e al Distretto Rotary 2071. Gli alunni hanno avuto come insegnanti, nei loro istituti, gli animatori, disegnatori, musicisti e sceneggiatori dei loro cartoni animati preferiti. Proprio di quelli più noti che seguono ogni giorno. Si sono ritrovati, in poche settimane, a diventare autori e realizzatori dei loro cartoni e non solo spettatori passivi, fino a produrre in proprio, e per intero, un cortometraggio d’animazione. Abbiamo voluto cogliere questa preziosa opportunità per trasmettere alle nuove generazioni i nostri valori attraverso il linguaggio immediato e universale dell’ animazione. Siamo certi di aver regalato agli studenti un’esperienza piacevole e costruttiva, che si porteranno dietro per tutta la vita”.

“Il progetto Cartoon School ha permesso al Rotary Club Arezzo Est di avvicinare il mondo dei giovani e sensibilizzarli alla solidarietà” ha dichiarato Mario Becucci, presidente di Rotary Club Arezzo Est “L’ideale del servire, l’amicizia il valore della donazione sono principi sui quali è stato fondato il Rotary e noi abbiamo voluto coinvolgere i giovani in questa avventura. Siate di ispirazione per il futuro di un modo di pace e solidarietà. Grazie ai ragazzi dell’I.C. Cesalpino e agli insegnanti per l’impegno e la professionalità dimostrata. Ringraziamenti vanno alla Associazione Culturale Koete per il loro instancabile lavoro e supporto e Avis Arezzo per il loro contributo”.