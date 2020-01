Arezzo, 11 gennaio 2020 - Con un capolavoro della commedia dell’arte, prosegue al Teatro Petrarca la stagione teatrale proposta dalla Fondazione Guido d’Arezzo, insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo onlus e al Comune di Arezzo.

Per la regia di Valerio Binasco lunedì 13 e martedì 14 gennaio Natalino Balasso è protagonista di ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI di Carlo Goldoni.

Binasco con il proposito di dare al testo un sapore moderno e di restituire realismo e credibilità ai personaggi, porta in scena un Arlecchino che guarda più alla commedia all’italiana che alla Commedia dell’Arte. Il suo Arlecchino “contemporaneo” è un poveraccio che sugli equivoci costruisce una specie di misero riscatto sociale. Personaggio dalle molteplici contraddizioni: meschino e anarchico, irriguardoso e servile, riesce a portare scompiglio nell’ottusa società borghese, con una carica che suo malgrado si può perfino dire “sovversiva”.

“Come avevano capito benissimo Alonge e Fassbinder - scrive Binasco a proposito del Bugiardo - Goldoni è un autore capace di rappresentare inquietudini moderne, con lampi di vera contemporaneità”.

Con Natalino Balasso sul palco ci sono Fabrizio Contri, Marta Cortellazzo Wiel, Michele Di Mauro, Lucio De Francesco, Denis Fasolo, Elena Gigliotti, Gianmaria Martini, Elisabetta Mazzullo, Ivan Zerbinati. Scene di Guido Fiorato, costumi di Sandra Cardini, luci di Pasquale Mari, musiche di Arturo Annecchino e foto Bepi Caroli

Lo spettacolo è una produzione del Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale con il sostegno di Fondazione CRT.

Ricordiamo che lo spettacolo previsto per mercoledì 15 gennaio è stato anticipato a lunedì 13 gennaio; pertanto gli spettatori che avessero acquistato il biglietto dovranno recarsi al teatro Petrarca lunedì 13 gennaio insieme agli abbonati del turno B. La data del 14 gennaio rimane, invece, confermata per gli abbonati del turno A e per chi ha acquistato il singolo biglietto.

La stagione teatrale prosegue poi con SCENE DA FAUST di Johann Wolfgang Goethe, lo spettacolo in programma sabato 25 e domenica 26 gennaio in cui il regista Federico Tiezzi affronta il mito di Faust e racconta del rapporto conflittuale tra l’intellettuale, stanco di lavorare sulle idee e la realtà che gli sfugge.

La forza poetica de LA TEMPESTA di William Shakespeare rivive nell’allestimento proposto lunedì 3 e martedì 4 febbraio con Eros Pagni mentre sabato 15 e domenica 16 febbraio Umberto Orsini è IL COSTRUTTORE SOLNESS.

A chiudere la stagione teatrale del Petrarca saranno infine Alessandro Haber e Alvia Reale che, mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, sono interpreti di MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE di Arthur Miller.