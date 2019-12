Firenze, 1 dicembre 2019 - Gio Ponti dialoga con Francesco Vezzoli. Succede al Museo Novecento, dove lunedì 2 dicembre alle 18 è in programma la presentazione del volume “Gio Ponti. La collezione del Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia” a cura di Livia Frescobaldi, Maria Teresa Giovannini e Olivia Rucellai (Maretti Editore). Alla presentazione del catalogo, che comprende l’intera collezione di ceramiche di Ponti (circa 450 pezzi) conservate nel museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia, interverranno - insieme al direttore artistico del Museo Sergio Risaliti - la curatrice Livia Frescobaldi, la direttrice del Centro per le arte contemporanea Luigi Pecci di Prato Cristiana Perrella e la superstar dell’arte contemporanea Francesco Vezzoli.

Vezzoli già impegnato come curatore di progetti espositivi, non da ultimo quello al Musée d’Orsay di Parigi per la mostra dedicata a Joris-Karl Huysmans, autore di À rebours, curerà l’esposizione "Domus Aurea. Martino Gamper, Francesco Vezzoli e le ceramiche di Gió Ponti" al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato a partire dal 2 aprile 2020. Al Museo Novecento l’artista racconterà la sua passione per l’opera dell’architetto e designer milanese e il suo interesse per le collezioni e il collezionismo.

“Gio Ponti. La collezione del Museo Richard-Ginori della Manifattura di Doccia” è un progetto editoriale dell’Associazione Amici di Doccia dedicato al catalogo completo delle opere di Ponti al Museo di Doccia e prende le mosse dal lavoro di ricerca sulle fonti iconografiche, svolto da Maria Teresa Giovannini in occasione della sua tesi di laurea nel 2007. Il volume ha l’obiettivo di dare al corpus delle ceramiche in collezione un preciso ordinamento cronologico, ad oggi mancante, fondato sullo spoglio del carteggio e di tutta la documentazione conservata nell’archivio del Museo. Le ceramiche disegnate da Gio Ponti per la Richard-Ginori sono ben note ai collezionisti e agli studiosi di design di tutto il mondo. Le loro qualità estetiche, per l’originalità delle invenzioni di Ponti e l’esecuzione impeccabile, sono spesso esaltate, ma nessuno aveva in passato affrontato uno studio filologico sistematico di tutto il corpus conservato presso il Museo di Doccia (il catalogo più recente risale al 1983: Gio Ponti Ceramiche 1923-1930 Le opere del Museo Ginori di Doccia) e questo volume e le relative schede di catalogo si propongono di colmare tale lacuna.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. L’Ingresso non prevede l’accesso al percorso museale.