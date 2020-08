Arezzo, 4 agosto 2020 - Mercoledì 5 agosto è l’ultima data per la 24^ edizione del Festival Musicale Valenzano Symphony organizzato dal Comune di Subbiano. Alle ore 21 al Castello di Valenzano sarà protagonista l’Arretium Ensemble, quintetto di fiati che si esibirà assieme al pianoforte di Massimiliano Cuseri. “Un programma che abbiamo scelto con il direttore artistico Giulio Cuseri “ ha detto il Sindaco di Subbiano Ilaria Mattesini

” che vuole rendere omaggio a Ludwig van Beethoven, nel 250° anniversario della sua nascita,

ma anche ad uno dei più grandi compositori del novecento, recentemente scomparso, Ennio Morricone,

per vivere una serata di musica tra passato e attualità, ma sempre tra grandi della musica,

ed è l'occasione per ringraziare il pubblico che ci ha seguito, sempre numeroso, e dato fiducia in un anno difficile come questo per l'emergenza sanitaria”

Una serata che parte da una delle più riuscite e splendide opere della prima maniera beethoveniana, per fiati e pianoforte,

per giungere ai giorni nostri passando per un repertorio di altri autori dei più intriganti e conosciuti. Il quintetto di fiati è composto da Jana Theresa Hildebrandt,flauto, Gianluca Dioni, oboe, Giulio Cuseri, clarinetto, Emanuele Butteri, corno, Stefano Rocchi, fagotto, mentre il pianoforte è affidato al giovane Massimiliano Cuseri, che vanta importanti riconoscimenti e importanti collaborazioni, recentemente con il Maggio Musicale Fiorentino

e con il Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano. L’idea dell’Ensemble è di far apprezzare e conoscere,

Con questa piccola ma eterogenea formazione, l’espressività degli strumenti sia nell’ interpretazione della letteratura originale

che in quella trascritta per la formazione, ma sempre nella misura in cui è consentito il divertimento per chi la esegue e il piacere per chi l’ascolta.

L’Ensemble dedicherà tutta la prima parte a Ludwig van Beethoven , con un’opera che amava molto suonare forse rappresentando

per lui un momento di distensione e di felicità creativa, l’Op. 16 per pianoforte e fiati in mi bemolle maggiore, che il compositore:

I- Grave-Allegro, ma non troppo, II-Andante cantabile, III Rondo’: Allegro, ma non troppo.

La seconda parte del concerto inizierà con la musica di Gioacchino Rossini dal Barbiere di Siviglia , Overture e Cavatina “Largo al Factotum”,

a seguire le musiche di Georges Bizet dalla Carmen , la Suite: Aragonaise, Habanera, Les Dragons d’Alcala, Toreador,

per giungere alla musica del Novecento con Nino Rita, dal film Romeo e Giulietta, love theme “A Time for Us”,

concludendosi ,infine, con un omaggio al Maestro Ennio Morricone attraverso le colonne sonore dei film “C’era una volta il West e “L’estasi dell’Oro”.

La 24^ edizione del Festival Musicale Valenzano Symphony è stata realizzata dal Comune di Subbiano con patrocinio della Regione Toscana ,

con il contributo di LFI, La Ferroviaria Italiana, COINGAS, ESTRA, con il sostegno dell’azienda agrituristica, ristorante e dimora storica

Castello di Valenzano di Marco Franceschi, che sarà aperto per la ristorazione, anche pizzeria, dalle ore 19,30.

L’ingresso al concerto è libero, i posti a disposizione nella sala esterna allestita nel piazzale del Castello sotto la Torre ,

distanziati secondo protocollo covid, sono centocinquanta, in caso di maltempo il concerto si terrà nel salone dove i posti sono solo cinquanta e già esauriti.