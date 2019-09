Arezzo, 6 settembre 2019 - Nella'mbito di Zero Spreco grande evento del 6 settembre. Torna infatti la serata concerto nata proprio negli spazi di Aisa nel 2014, WAREHOUSE Decibel Fest edizione 2019. Ideato da Mengo Music Fest di Paco Mengozzi, partner e amico di molti progetti di Aisa, il festival ad ingresso libero allestito nell’area verde dell’impianto dimostra la versatilità della struttura e la capacità di attrarre ed ospitare grandi eventi sportivi, musicali e ricreativi.

“Ci sarà Cosima, Caimani, Ego, gruppi del territorio di Arezzo e dalla Toscana- spiega Paco Mengozzi. E poi ci sono Cimini, cantautore atipico per la sua vena ironica. Rancore, rapper di scuola romana conosciutissimo dopo la partecipazione a Sanremo con Silvestri, e a chiudere Ex-Otago. Anche loro dopo Sanremo hanno fatto un bellissimo tour estivo e questa è una delle ultime date”.

Con ingresso a partire dalle 18 e navette gratuite da piazza Guido Monaco dalle 20, andata e ritorno, il festival ha il patrocinio di Comune di Arezzo, il contributo di Aisa Impianti, Sipra, GIZEH e C.M.G. Nell’area sarà attivo bar, ristorazione e mercatino.

Il 7 settembre, chiusura della tre giorni con una mattinata interamente dedicata allo sport. L’impianto di recupero sarà una delle soste dei partecipanti alla “Bike Beach to Beach”, la tre giorni in bici da costa a costa in tre grandi tappe: da Rimini a Sansepolcro; da Sansepolcro a Chianciano Terme; da Chianciano Terme a Marina di Grosseto. Proprio durante la seconda tappa, i partecipanti sono attesi per una sosta con colazione inPiazza Grande ad Arezzo. Da qui ripartiranno alla volta dell’impianto di San Zeno per permettere a chi partecipa con una bici elettrica di ricaricare le batterie presso il punto di ricarica Zero Spreco e nel frattempo di visitare l’impianto.