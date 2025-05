Motociclismo, Dalla Porta guarda oltre: "Gara difficile, ci rifaremo"

Prato, 9 maggio 2025 - “Un weekend difficile, senza aver trovato il feeling che cercavo sulla moto. Ci rifaremo alla prossima”. A mente fredda, Lorenzo Dalla Porta ha così commentato il sesto posto nella corsa d'esordio del campionato Stock 2025.

Lorenzo ha debuttato con il team Pitformance VRS da vice-campione, considerando il titolo mancato di un niente lo scorso anno a causa di una gara non disputata per la concomitanza con un impegno del CIV. Alla luce del rendimento 2024, il pilota di Montemurlo partiva dunque con i favori del pronostico anche per il primo round svoltosi in Portogallo, rivelatosi tuttavia particolarmente combattuto: si è alzata l'età media e Dalla Porta si è confrontato con piloti più esperti. Per lui si è trattato della seconda uscita stagionale, dopo il debutto nel Campionato Italiano Velocità a Misano qualche settimana fa terminato con un sesto ed un ottavo posto fra le fila del Team SGM Tecnic (per un duplice piazzamento che gli ha lasciato in dote 18 punti).

Il campione del mondo Moto3 2019 è sesto anche nelle classifica generale della Stock con 10 punti, a quindici lunghezze di distanza dall'attuale leader Iker Garcia. Ma c'è tutto il tempo per recuperare, ad occhio: il 1 giugno prossimo il circus farà tappa a Jerez de la Frontera, in Spagna, per un impegno che si sovrappone tuttavia al round del Mugello nel Campionato Italiano (che avrà luogo proprio in quel fine settimana). Lorenzo si troverà dunque a scegliere, con tutta probabilità. E per quanto il suo amore per l'autodromo toscano sia noto, chissà che non possa correre in terra iberica. Anche se l'obiettivo stagionale sembra chiaro. “Vorrei vincere il Campionato Italiano per rilanciarmi – ha ribadito di recente il diretto interessato - avrei potuto lottare per il titolo anche nel 2024 purtroppo non è stato possibile”.

