Terza categoria da brividi. Chi vince il campionato?

La coppia di testa La Libertà Viaccia – Polisportiva Carraia è arrivata a pari punti agli ultimi novanta minuti, ma solo una delle due contendenti potrà conquistare la promozione diretta. Basta già solo questo per lasciar intravedere quanto l’ultima giornata del campionato di Terza Categoria si preannunci avvincente. L’ultimo turno prenderà il via oggi alle 15, considerando che a Castelnuovo si giocherà Paperino San Giorgio – BGV Soccer. Fatta tuttavia eccezione per Firenze Nord – Atletico Esperia, fissata per lunedì alle 21 a Calenzano, tutte le restanti partite si giocheranno domani. Si ripartirà da CDP Vaianese – Colonnata, programmata al Canovai di Vaiano: tutti gli altri incontri inizieranno alle 16. E l’attenzione non può non andare ai due incontri che assegneranno il titolo: a partire in vantaggio è indubbiamente La Libertà Viaccia, pronta a ricevere al Ribelli il fanalino di coda La Briglia che sin qui ha perso ventisette delle ventinove partite disputate. Difficile quindi che Batacchi e compagni possano "steccare". Per contro, il Carraia, si trova a dover ricevere fra le mura amiche un Las Vegas che sogna ancora di agganciare il quinto posto in graduatoria e che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque. In caso di arrivo a pari punti, per decretare la vincitrice del torneo sarà necessario ricorrere ad uno spareggio. Ma alle spalle delle prime due, considerando le attuali otto lunghezze di distanza, dovrà lottare anche la "strana coppia" Tobbiana – Eureka che occupa la terza piazza per evitare che possa scattare la "forbice". L’Eureka (che mercoledì prossimo disputerà la finalissima della fase regionale di coppa contro la Virtus Chianciano Terme e ha quindi una chance di promozione diretta, ndr) aspetta all’Achilli la Polisportiva Bacchereto, mentre il Tobbiana farà visita ad un Prato Sport che non ha più nulla da chiedere al campionato (ma che sarà determinato a chiudere comunque al meglio). Occhio infine alla mina vagante San Lorenzo Campi Giovani, che vincendo a Seano contro il Carmignano potrebbe (a determinate condizioni, sulla base dei risultati delle concorrenti) piazzare la zampata per qualificarsi agli spareggi. E giunti a questo punto, il conto alla rovescia può ufficialmente partire.

Giovanni Fiorentino