Manuel Pucciarelli Fantasista evergreen

Dopo il sesto posto nel girone B di Serie C 2024/25, che h garantito l’accesso ai playoff, la Vis Pesaro ha passato sia il primo turno degli spareggi-promozione (pareggiando a tempo scaduto sul campo del Pontedera, quando il verdetto sembrava ormai scontato) che il secondo, battendo l’Arezzo qualche giorno fa. E se il club pesarese sta già festeggiando un risultato storico e continua a sognare la promozione in Serie B, il merito è anche di Manuel Pucciarelli. Il fantasista di Montemurlo classe 1991 continua a fare la differenza in terza serie e lo dimostrano una volta di più i numeri: in questa stagione ha giocato quasi tutte le partite, scendendo in campo 38 volte fra campionato, coppa e prima gara dei playoff (andando a segno in un’occasione). Una scelta nel segno della continuità quindi, la sua: era arrivato nelle Marche proveniente dall’Australia nel 2022, mettendo a segno 2 reti in 21 partite alla sua prima annata. Ma quando gli infortuni gli hanno dato tregua, non ha avuto problemi a ricordare perché fosse riuscito nel corso della sua carriera a giocare 136 volte in Serie A con Empoli e Chievo. Aveva contribuito a tenere a galla la formazione marchigiana nella "regular season" della Serie C 2023/24, segnando 4 volte in 36 apparizioni e ripetendosi con altre due reti nelle due partite dei playout. Senza di lui, insomma, il club pesarese non si sarebbe probabilmente salvato. E con lui finalmente ristabilito in toto, la Vis sta sognando alzando ulteriormente l’asticella delle ambizioni: la velocità non è ovviamente più quella dei tempi migliori, ma classe ed intelligenza tattica sono intatte. "Puccia", assistito da una condizione fisica ottimale, rappresenta una garanzia. E pur segnando poco ha impiegato pochissime partite per far parte dei titolarissimi dell’undici di coach Roberto Stellone. E anche nell’1-0 inflitto all’Arezzo che vale l’approdo alla fase nazionale c’è la sua firma bene in vista. E chissà che, a quasi 34 anni, l’attaccante montemurlese non possa tornare presto a calcare altri palcoscenici.

Giovanni Fiorentino