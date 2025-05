Calcio, l'ex-Serie A Pettinari è il nuovo direttore tecnico de La Querce

Prato, 10 maggio 2025 – Leonardo Pettinari è il nuovo direttore tecnico de La Querce. Lo ha comunicato la dirigenza della società pratese che proprio poche settimane fa ha conquistato la salvezza nel girone F di Seconda Categoria. L’ex-centrocampista pratese classe 1986 riuscì da giocatore a disputare sette stagioni da professionista prima di appendere gli scarpini al chiodo prematuramente, togliendosi anche lo sfizio di esordire in Serie A con l’Atalanta nel 2011. Un centrocampista che dopo essersi imposto in Serie B con gli orobici e con il Cittadella stava facendosi spazio anche nella massima serie, sino a quando nel 2012 gli venne riscontrata una malformazione cardiaca.

Fu così costretto a ritirarsi dal calcio giocato l’anno seguente, a ventisette anni non ancora compiuti. Non è comunque mai rimasto con le mani in mano e il rapporto con il suo primo club non si è di fatto mai estinto: la società presieduta da Vinicio Nucciarelli gli aveva intitolato la scuola calcio e Pettinari aveva fatto da “ponte” per l'affiliazione al Cittadella annunciata qualche settimana fa. In questo suo nuovo ruolo, l'ex-Serie A sarà affiancato dal tecnico Lorenzo Bonaiuti per la scuola calcio e da mister Alessio Onorari per il settore giovanile.

G.F.