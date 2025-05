Montagnolo e Scilla, il valzer delle panchine

Per diversi club (quelli militanti in Terza Categoria in primis) la stagione 2024/25 non è ancora finita. Eppure, il "valzer delle panchine" ha già preso il via e ci sono già i primi annunci: in attesa del calciomercato riguardante i giocatori, sono gli allenatori a catturare l’attenzione ed alcuni dirigenti hanno già piazzato il primo e fondamentale tassello in vista della prossima annata agonistica. C’è fermento soprattutto in Vallata, a quanto pare: a muoversi per prima in ordine cronologico è stata la Valbisenzio, che dopo aver centrato la salvezza ai playout in Seconda Categoria poche settimane, ha recentemente annunciato Sebastian Rondelli (ex-Prato Nord, Prima Categoria) come nuovo allenatore. Poi c’è il Vernio, retrocesso dalla Seconda, che riparte con un nuovo progetto tecnico: il nuovo allenatore sarà quel Lorenzo Scilla che ha salvato il Tavola senza passare dal giogo degli spareggi e che proprio una settimana fa ha ufficializzato il divorzio dalla società rossoverde. E per sostituirlo, la sua ex-squadra ha peraltro calato l’asso: la società ha fatto sapere di aver raggiunto infatti l’accordo con Federico Montagnolo in vista della Seconda Categoria 2025/26. Il giovane tecnico classe 1993, fratello minore di Renato (con quest’ultimo che sino a pochi mesi fa era vice-allenatore del Cosenza, in Serie B, ndr) è in cerca di rilancio dopo alcune annate non fortunatissime, ma nel suo curriculum può vantare una salvezza conquistata in Promozione con il Viaccia e sulla carta è comunque un allenatore di categoria superiore. Menzione per un dirigente pratese "in trasferta": Elio Menna, ex-colonna dirigenziale del Casale, è stato confermato come direttore sportivo dal Quarrata (in Prima Categoria). E chiusura con il calcio giovanile: la Giovani Impavida Vernio ha annunciato Domenico Coschignano come nuovo responsabile della scuola calcio.

G.F.