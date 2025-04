Monte San Savino, torna Sagreincomune

Arezzo, 9 aprile 2025 – Dopo il successo della prima edizione, torna uno degli appuntamenti più attesi e coinvolgenti del territorio: SAGREinCOMUNE.

L’evento, in programma per il 3 e 4 maggio, riunirà nel centro storico di Monte San Savino le quattro sagre più rappresentative del Comune in una grande festa dedicata alla tradizione gastronomica locale. Per l’occasione, saranno protagoniste la Sagra della Nana di Montagnano, la Sagra della Porchetta di Monte San Savino, la Sagra del Cocomero di Alberoro e la Sagra dei Pici di Monte San Savino.

Un connubio di sapori e atmosfere che raccontano l’identità di un territorio ricco di storia, passione e saperi antichi. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà sabato 12 aprile alle ore 11:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Monte San Savino. Interverranno rappresentanti delle associazioni coinvolte, i promotori dell’iniziativa e l’Amministrazione Comunale.

«SAGREinCOMUNE rappresenta un modello di sinergia perfetta tra le realtà del territorio – ha dichiarato l’Assessora alla Cultura e Turismo Patrizia Roggiolani. – Valorizzare le nostre tradizioni, le nostre ricette e la passione dei tanti volontari che ogni anno animano le sagre è l’anima dell’evento.

Questa seconda edizione è un invito a vivere il paese, i suoi sapori e la sua straordinaria capacità di accoglienza.»