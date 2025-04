Arezzo, 28 aprile 2025 – Un festival greco nel cuore della città di Arezzo. Da giovedì 1 a domenica 4 maggio è in programma la prima edizione di Greek Eat Fest che, ospitato nell’area verde del parco Il Prato, proporrà un variegato calendario di iniziative per valorizzare e far scoprire l’essenza della cultura ellenica tra tradizioni, gastronomia, musica, balli e arti.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, è organizzato da Original Greek Eat con il patrocinio del Comune di Arezzo, andando a offrire un’esperienza immersiva nel mondo greco con orario ogni giorno dalle 11.00 fino alla tarda notte.

Il cuore di Greek Eat Fest sarà la proposta gastronomica con la presenza di food track che offriranno un viaggio nei sapori più autentici della tradizione culinaria greca e che contribuiranno a far respirare odori, sapori e suggestioni di una vera taverna affacciata sull’Egeo.

Una particolare attenzione, in quest’ottica, è stata dedicata proprio all’ideazione del menù nel rispetto delle ricette originali che spazierà tra specialità di carne alla griglia come souvlaki e bifteki, piatti vegetariani come l’insalata horiatiki e panini come la pita gyros, accompagnati da bevande tipiche quali l’ouzo.

A fare da sottofondo sarà la musica dal vivo di artisti e gruppi che interpreteranno brani della tradizione popolare greca e sonorità contemporanee, con uno strumento dalle origini antiche come il bouzuki che contribuirà all’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il calendario del Primo Maggio prevederà, alle 16.00, l’incontro “Cucina greca: scopri e mettiti alla prova” a cura di chef Shady Hasbun che prima proporrà un cooking show in cui conoscere e imparare a realizzare gli involtini mediterranei dolmandes con foglie di vite, riso ed erbe aromatiche, poi proseguirà con una vera e propria gara per preparare questo piatto con premi per i primi tre classificati.

Il pomeriggio di sabato 3 maggio sarà infine arricchito dalle esibizioni dell’accademia di balli greci Atena di Pisa che, indossando costumi tradizionali, proporrà una dimostrazione di danze folkloristiche a partire dal sirtaki con i presenti che potranno assistere e partecipare attivamente.

Greek Eat Fest nasce dall’esperienza ventennale di Erjon Grabovari nell’esportare e nel far scoprire i sapori greci ad Arezzo e in Italia con l’attività di Original Greek Eat che, nel 2024, ha meritato la vittoria del premio internazionale slow food “Gianpiero Giordani” al sedicesimo Festival del Cibo da Strada a Cesena.

«La prima edizione di questa festa - commenta Erjon Grabovari, - porterà le tradizioni greche direttamente nel centro storico di Arezzo.

L’obiettivo è di creare un ponte tra Grecia e Italia, celebrando la convivialità mediterranea attraverso il cibo, la musica e la danza, con la volontà di offrire un momento di scoperta e incontro dove famiglie, giovani e appassionati possano immergersi in un’atmosfera autentica, condividere sapori e ritmi antichi per vivere un vero e proprio viaggio nella cultura ellenica».