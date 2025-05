Arezzo, 1 maggio di eventi: concerti, musei aperti, festival e gite fuori porta

Arezzo, 1 maggio 2025 – Una festa quella dei lavoratori, fatta di momenti di riflessione su diritti e sicurezza, ma anche di tant eventi, tra concerti, musei, festival, cibo, fiori e artigianato. La giornata, così come il lungo weekend, sarà l’occasione per fare il turista in città o per realizzare gite fuori porta alla scoperta delle bellezza della provincia.

CON LE ACLI

Alle 10 la visita all’Archivio di Stato di una delegazione Acli, Cisl e Mcl per la deposizione di fiori seguita dalla preghiera guidata da don Alvaro Bardelli e dall’incontro con i familiari di Piero Bruni e Filippo Bagni che nel 2018 persero la vita in seguito a un tragico incidente. Le celebrazioni proseguiranno alle 11 al monumento ai caduti sul lavoro in via Mecenate dove, alla presenza del gonfalone della Provincia, verranno ricordate tutte le morti bianche del territorio, per diffondere sicurezza, prevenzione e legalità. Oggi anche la camminata promossa dalla Federazione Anziani e Pensionati con partenza dal circolo di Ruscello per 5 km tra le colline, seguita dal pranzo al campeggio “Le Ginestre”. Musica e cultura saranno protagoniste alle 18 con il concerto ospitato alla Casa della Musica in piazza Grande a cura dell’Orchestra Giovanile di Arezzo diretta dal Maestro Roberto Pasquini e del coro Cantori di Vita diretto dal Maestro Gianna Ghiori, con la presenza del mezzosoprano Elisabetta Ricci. Un evento a ingresso libero in ricordo di Papa Francesco che nel suo Pontificato è stato attento ai temi del lavoro e dei diritti.

A ROMA

Per il tradizionale concerto del 1 maggio a Roma promosso da Cgil, Cisl e Uil che si svolgerà in piazza San Giovanni in Laterano, anche la Cgil di Arezzo ha organizzato un pullman per partecipare. Tema 2025 “Il futuro suona oggi”, presentano Noemi, Ermal Meta, BigMama.

MOSTRE E MUSEI

Primo maggio al Museo Archeologico Mecenate di Arezzo e Anfiteatro romano come in tutti i luoghi e parchi della cultura statali in orario 9-19,30. Aperta la Basilica di San Francesco, oltre a Casa Vasari. In provincia visitabile l’area archeologica del Sodo a Cortona e Tomba di Camucia. Casa Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, propone oggi l’apertura nel consueto orario 10-13/14-18. Il Museo di Fraternita è aperto oggi come tutti i giorni dalle 10:30 alle 18, con il biglietto si accede anche alla mostra temporanea “Metamorfosi di stelle e mondi interiori” di Laura Davitti. Da oggi al 4 maggio il Circolo Artistico di Corso Italia ospita “Principio”, mostra personale di ceramica di Arkè a cura di Marco Botti. Inaugurazione alle 18.

IL FESTIVAL GRECO

Da oggi a domenica è in programma al Prato la prima edizione di Greek Eat Fest che propone varie iniziative per valorizzare e far scoprire l’essenza della cultura ellenica tra tradizioni, gastronomia, musica, balli e arti. L’evento, a ingresso libero, è organizzato da Original Greek Eat col patrocinio del Comune per un’esperienza immersiva nel mondo greco, ogni giorno dalle 11 a tarda notte.

MAGGIO CASTIGLIONESE

Novità di questa edizione a Castiglion Fiorentino è l’evento “I Primi di Maggio” - Pasta Lover Festival in piazzale Garibaldi in programma oggi, sabato 3 e domenica 4 maggio non stop dalle 11.30 alle 21.30.

IN FIORE

Cortona in fiore con la fiera del rame, per un primo maggio all’insegna dei colori con giochi, animazioni, letture e truccabimbi floreale. Dalle 9 alle 20 piazza Signorelli, piazza della Repubblica e piazza Garibaldi ospiteranno la Mostra Mercato dei Fiori e del Rame con allestimenti da giardino, mercatini con articoli artigianali e alimentari in tema floreale. Non mancherà l’angolo delle api e del miele grazie alla presenza di produttori locali. Alle 16 in piazza della Repubblica l’esibizione degli Sbandieratori di Cortona.

ARTIGIANATO

Da oggi fino al 4 maggio la Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana. Le botteghe del centro storico di Anghiari aperte dalle 10 alle 19:30 sono il cuore pulsante di un evento che mette in evidenza la qualità del fatto a mano. Importante spazio sarà dedicato all’artigianato artistico, nella Sala del Consiglio di Palazzo Pretorio, nell’esposizione “I Mestieri dell’Arte fra Tevere ed Arno”.

IN MUSICA

“Rosso e Montanaro”, al Circolo Arci Pratomagno di Modine e Gorgiti, frazioni di Loro Ciuffenna. Dalle 16 si alterneranno musicisti e cantautori amici di Materiali Sonori. Nel giardino del circolo: Daniele Trambusti attore e musicista che si presenterà con la cantante Antonella Taccarino; Gaetano Nicosia, cantautore e avvocato milanese per più di 20 anni in prima linea contro le mafie; il cantautore Claudio Fusai; i tre Flame Parade Letizia Bonchi, Marco Zampoli e Mattia Calosci; Chiara Cappelli e Sergio Serges con un frammento dello spettacolo dedicato a Salvatore Carnevale, sindacalista ucciso dalla mafia; il poeta e bluesman Stefano “Dona” Donato; il cantautore Enrico Bernardoni. E poi Arlo Bigazzi e Giampiero Bigazzi. Interverranno Marco Noferi, filosofo e agricoltore, e il giornalista scrittore Enzo Brogi. Il regista Pierfrancesco Bigazzi leggerà la poesia “Il mio maggio” di Majakovskij.