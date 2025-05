Castiglion Fiorentino festeggia il suo patrono, San Michele Arcangelo

Arezzo, 5 maggio 2025 – L’8 maggio la città festeggia San Michele Arcangelo. Castiglion Fiorentino, in tempi molto lontani, lo scelse come patrono e la sua figura appare negli statuti comunali nel 1535 con la sua effige e la frase “Sub umbra alarum tuarum protege Castiglionenses”.

Particolarmente rappresentativa del trionfo del bene sul male è la statua lignea trecentesca, miracolosamente scampata dai bombardamenti alleati e poi dalla distruzione operata dai tedeschi nella seconda guerra mondiale, oggi custodita in pinacoteca.

Negli ultimi anni oltre alle sante celebrazioni nella Chiesa della Collegiata e nelle altre parrocchie e ai festeggiamenti popolari organizzati nelle mura del paese da parte del rione di Porta Romana, l’amministrazione comunale ha voluto dare ulteriore rilievo alla sua figura dedicandogli la sala consiliare e contribuendo a riproporre la solenne processione per le strade del paese con la Croce Santa, opera di oreficeria del XIII secolo, che contiene le sacre reliquie di un frammento della Croce di Cristo e una spina della corona.

Il programma prevede alle ore 18.00 il raduno in piazza del Municipio delle autorità civili, militari e religiose, a seguire la Processione per le strade del centro storico, successivamente la Solenne Celebrazione della Santa Messa presso la chiesa della Collegiata officiata da S.E. Monsignor Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro con la consegna dei ceri ai rioni.

Ore 20.30 corteo storico dei tre rioni con esibizione in piazza del Collegio. La serata prevede anche le iniziative a cura del rione di Porta Romana che termineranno con il consueto spettacolo pirotecnico. La giornata di festa prenderà il via la mattina ore 12.00, Palazzo San Michele, con la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Luca Agnelli, deejay e produttore in continua evoluzione, proiettato sempre verso nuovi obiettivi e nuove sfide, sperimentando nuovi percorsi e linguaggi musicali.

Nonostante la popolarità, non si è mai dimenticato della sua Città con la quale ha un saldo e proficuo legame. Nel 1990 fa il suo primo dj-set durante il Maggio Castiglionese al Foro Boario per una serata di beneficenza dell'Avis. Nel 2003 inizia con degli eventi annuali nel Piazzale del Cassero in collaborazione con il Comune e la Proloco dal nome “Luca Agnelli sotto le stelle” fino ad arrivare al 2019 quando si esibisce in un dj-set in cima alla torre del Cassero.

È stato un ulteriore omaggio alla sua terra a livello internazionale se si pensa che la performance di Luca Agnelli è stata trasmessa sulla piattaforma online di riferimento, pagina fb di Be-AT TV, per i giovani e addetti ai lavori per la musica elettronica, che vanta oltre 1 milione di followers, oltre che sulla pagina dello stesso Luca Agnelli che vanta oltre 200 mila followers.