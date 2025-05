A Bibbiena torna bicincittà

Arezzo, 5 maggio 2025 – Sabato 10 maggio torna a Bibbiena la manifestazione Bicincittà, promossa da Uisp Arezzo, Proloco Bibbiena stazione, Procoloco Soci, Coldiretti, MTB Casentino.

Il ritrovo è previsto alle 14,45 nell’area verde di via. A. Moro a Soci da cui si partirà alle 15,30 circa e attraverso la pista ciclabile, accompagnati dagli esperti di MTB Casentino, la carovana si sposterà verso Bibbiena.

L’arrivo presso il Parco Arcobaleno di Bibbiena Stazione è previsto per le 16,15 circa in via della Segheria. Qui i partecipanti potranno fare una merenda tutti insieme offerta dal Comune di Bibbiena con i prodotti della Coldiretti. Il termine della manifestazione è previsto per le 17 circa.

La Uisp Arezzo, che quest’anno compie ottanta anni, festeggia in così a Bibbiena, con la fortunata manifestazione Bicincittà presente ormai da più di dieci anni. Ne parla Marisa Vagnetti Presidente Uisp Arezzo: “Coinvolgere le famiglie, soprattutto i bambini e le bambine, è questo l’obiettivo di una manifestazione che a Bibbiena si svolge ormai da più di dieci anni e ci ha dato tante soddisfazioni.

Con la pandemia l’afflusso di persone e famiglie si è un po' bloccato e vorremmo invece che tutti tornassero a partecipare con grandi numeri perché questo percorso con le due ruote significa celebrare lo sport adatto a tutti, le famiglie e la comunità.

La condivisione e la partecipazione per noi sono un patrimonio importante. In provincia di Arezzo Uisp conta 11 mila tesserati, 234 sportive, solo dal calcio 4 mila tesserati, ma anche pallavolo, basket, podismo, ciclismo ed equitazione.

Quando parlo di attività per le famiglie parlo di attività aggreganti che uniscono le persone, che magari vedono giocare nelle stesse squadre mogli e mariti, come accade soprattutto nei campionati misti di pallavolo. Ma Uisp significa anche inclusione con i campionati che vedono in campo anche persone con disabilità come il nostro calcetto che portiamo in tutta la provincia e che ha fatto tappa a Bibbiena proprio lo scorso marzo.

Ringrazio l’amministrazione di Bibbiena che è sempre disponibile a collaborare e rende possibile tante occasioni di aggregazione e inclusione”. Francesca Nassini, Assessora allo Sport del Comune di Bibbiena commenta: “Quella di Bicincittà è un’occasione unica per stare insieme e condividere un momento di sport e unione e un momento per vivere il territorio.

Credo che le occasioni come questa si un bell’esempio di comunità in cammino e per questo invito tutte le famiglie a partecipare. Lo sport è per tutti e con questo evento lo vogliamo vivere proprio così, in maniera felice, inclusiva. E’ importante far capire alle giovani generazioni che lo sport deve accompagnarli sempre e che in ogni stagione della vita possono farlo perché lo sport oltre che essere salute fisica e psichica, è un grande strumento di aggregazione in cui possiamo costruire ponti in ogni direzione.

Ringrazio la Uisp, ma anche le pro loro, MTB Casentino e Coldiretti, e tutte le associazioni che ogni giorno, con tanti volontari, fanno dello sport uno strumento di accoglienza e crescita”.