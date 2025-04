Arezzo, 7 aprile 2025 – A Pasqua torna S-Passo al Museo per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni, grazie alla collaborazione con Il Sillabo Scuola: un’occasione speciale per esplorare l’arte e la lingua inglese in modo coinvolgente e divertente.

Il mini-campus S-Passo al Museo, promosso dalla Regione Toscana, si svolgerà il 17 e 18 aprile 2025 dalle 8,30 alle 16,30 tra il Museo Terre Nuove e Casa Masaccio | Centro per l’arte contemporanea. I partecipanti saranno guidati in un viaggio tra attività creative e giochi artistici, accompagnati da un’educatrice madrelingua inglese.

La storia della città e le collezioni museali offriranno spunti per laboratori e percorsi interattivi, stimolando creatività e competenze linguistiche. La partecipazione al campus pasquale ha un costo di €50; i soci Unicoop potranno usufruire di uno sconto del 10%.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] o chiamando il numero 055-9126213