Firenze, La Filharmonie porta il Piccolo Principe al Teatro dell’Affratellamento

Firenze, 29 aprile 2025 – Tra i titoli più amati da grandi e piccoli, il Piccolo Principe torna in teatro per uno spettacolo di grande richiamo pensato per le famiglie: domenica 4 maggio alle ore 16.30 al Teatro dell’Affratellamento (via Giampaolo Orsini 73) appuntamento con la lettura musicale tratta dal capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, con musiche originali di Massimo Buffetti, nell’ambito della rassegna Sincronie, a cura dell’Orchestra Filarmonica di Firenze – La Filharmonie. Il ciclo di concerti è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Luigi Cherubini e l'Associazione Zera e con il contributo di Fondazione CR Firenze, oltre al sostegno della Siae, nell’ambito del bando Per Chi Crea, promosso dal Ministero della Cultura. A concertare la lettura il Maestro Nima Keshavarzi, con Andrea Bruni in qualità di voce recitante, Alessia De Rosa a regia e luci, e il Quartetto di Sax composto da Mattia Catarinozzi, Martina Daga, Giada Moretti, Ruben Marzà. Sincronie conferma la volontà della Filharmonie di coinvolgere la città, attraverso concerti diffusi e pensati per un pubblico trasversale, con particolare attenzione alle nuove generazioni, nonché la capacità di attrarre artisti di spessore. A chiudere la rassegna Sincronie, sabato 24 maggio alle ore 21 presso la Sala del Buonomore, sarà Pulcinella, un concerto all’insegna dell’amore per l’estro creativo di Stravinskij, che celebra il passato senza nostalgia. L’Orchestra Filarmonica di Firenze si unisce in questo caso alle voci soliste del Conservatorio Cherubini sulle note di Pulcinella, balletto con canto in un atto di Stravinskij. In apertura il Concerto per oboe e orchestra No.1 di Ludwig August Lebrun. Guest star: il Maestro Luca Vignali, uno dei maggiori oboisti italiani, dirige il Maestro Nima Keshavarzi. Il concerto, insieme a un percorso di formazione professionale per giovani musicisti, rientra nel bando Per Chi Crea, promosso da SIAE con il sostegno del Ministero della Cultura. I biglietti (intero 8 euro, ridotto 5 euro, studenti del Conservatorio 3 euro) sono disponibili online sul sito https://www.lafilharmonie.com/.

