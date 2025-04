Al via il “Maggio Castiglionese”, un mese di eventi, mostre e fiere

Arezzo, 24 aprile 2025 – Promuovere e valorizzare il Mady in Italy che per Castiglion Fiorentino vuole dire, tra le altre cose, l’enogastronomia e il settore dell’orto florovivaismo.

È questo, quindi, il “fil rouge” che “lega” tutto il Maggio Castiglionese, la “kermesse” che saluta la primavera e inaugura la bella stagione. “Il successo di questa manifestazione” – afferma Carlo Umberto Salvicchi, responsabile Valdichiana di Confcommercio – “è quello di aver unito la tradizione con l’innovazione; e quest’anno l’innovazione è rappresentanta da ‘I Primi di Maggio’ che vede coinvolto il tessuto commerciale castiglionese in particolare i ristoratori” Novità assoluta di questa edizione è, quindi, l’evento “I Primi di Maggio” - Pasta Lover Festival in piazzale Garibaldi in programma il primo, il 3 de il 4 maggio non stop dalle ore 11.30 fino alle ore 21.30.

Altra novità è l’ “Aperiexpo”, iniziativa che lega l’arte al buon cibo. Il primo, il 4, il 9 e l’11 maggio dalle ore 18.00 alle ore 21.00 presso l’area del Cassero sarà possibile visitare la mostra di opere d’arte e gustare un aperitivo made in Toscana.

“Si tratta di un evento che dà spazio ad artisti locali e non, offrendo loro una vetrina per farsi conoscere ed esporre le loro creazioni” - dichiara Arianna Staderini che aggiunge - “È un bel modo per creare una community e intessere dei legami che circolano attorno all’arte e che grazie all’arte si consolidano.

Credevamo fortemente in questo progetto già da quando partì circa un anno fa da una piccola pasticceria di Arezzo. Castiglion Fiorentino si è dimostrata molto sensibile a queste tematiche e siamo felici di aver trovato un’ottima riposta da parte del Sindaco Agnelli e del Vicesindaco Milighetti”.

Il “Maggio” di quest’anno rappresenta anche una riconferma del “Valdichiana Wine Festival” un viaggio nel mondo del vino. È prevista un’anteprima il 1 maggio mentre l’evento si tiene il 3 e 4 maggio sempre al Chiostro di San Francesco. “L’idea è partita tre anni fa, i promotori sono la Pro Loco e noi ci siamo aggregati come amanti del mondo dedicato al vino che, tra l’altro, negli ultimi anni è tornato molto in voga.

Ci siamo adoperati con la Pro Loco per poter sviluppare questo Festival del Vino che vede la presenza di 55 cantine più di 230 etichette e 6 masterclass” sostiene Rossano Gallorini. “Per il terzo anno consecutivo” – gli fa eco il presidente della Pro Loco, Paolo Faralli – “Castiglion Fiorentino, diventa, quindi il centro dell’enologia del territorio, con numerose proposte in grado di soddisfare tutti i palati, anche i più esigenti, con degustazioni guidate e Masterclass.

Un evento da non perdere come del resto tutte le altre iniziative che rendono la nostra Città viva e vitale”. E infine riconfermate le tradizionali Fiera del Primo Maggio lungo Viale Marco e quella agroalimentare e prodotti tipici il 10 e l’11 maggio presso Piazzale Garibaldi.

“Per i castiglionesi il mese di maggio ha il ‘gusto’ del risveglio, della primavera, dell’inizio della bella stagione e come ogni anno abbiamo addobbato il centro storico esaltando il settore dell’orto florovivaismo, un comparto molto importante e basilare per la nostra economia” – spiega il vicesindaco, Devis Milighetti, che aggiunge – “abbiamo, inoltre, pensato di caratterizzare questa edizione con le eccellenze eno-gastromiche del nostro territorio che non solo diventano il brand dell’evento ma rappresentano la nostra storia e le nostre tradizioni.

Il cibo è un ‘linguaggio’ potente che crea un ponte anche con i tanti turisti che ogni anno scelgono la nostra Città”. Complessivamente il cartellone conta oltre 50 appuntamenti che spaziano tra loro tra arte, mostre, fiere, appuntamenti culturali, folklore e tante iniziative outdoor e che ogni anno richiamano sotto la torre del Cassero tantissimi curiosi e un folto numero di turisti che affollano il territorio e le sue bellezze. Insomma, un “Maggio” per tutti i gusti.