Pasqua Arezzo, carosello di eventi tra petardi e musica: pienone nei monasteri

Arezzo, 20 aprile 2025 – Nell’uovo degli aretini c’è una Pasqua in famiglia ma anche mille eventi pronti a condirla come l’agnello dei festeggiamenti antichi. Un piccolo viaggio a sorpresa, che parte dai riti tradizionali, si inerpica per i santuari e i monasteri della fede, pesca tra le bellezze del territorio.

IN CATTEDRALE. La domenica di Pasqua a braccetto con il Vescovo sarà stamani alle 10,30 dopo la notte degli otto battesimi: poi Migliavacca guadagnerà Sansepolcro per la Pasqua nella Concattedrale tiberina alle 18.

L’ESPLOSIONE. Oggi, la Pasqua viene festeggiata a Foiano con il suggestivo “Rullo“ di Piazza Cavour accompagnato dallo scoppio di migliaia di petardi, a cui seguirà una replica martedì e addirittura un avvincente tris nel giorno dell’Ascensione.

COLOMBINA. Rimaniamo in zona e arriviamo addirittura alla cosiddetta domenica in albis, il 27 aprile: la tradizionale cerimonia della “Colombina“ a Pozzo della Chiana.

SUL MONTE. Al santuario francescano de La Verna una gragnuola di Messe da far impallidire i petardi di Foiano, sia oggi che domani per Pasquetta. Il rito solenne e lo scioglimento delle campane a mezzogiorno, alle 15 la processione antica alle Stimmate guidata dai frati. Per i pellegrini più fedeli pranzo di Pasqua al Pellegrino.

I MONASTERI. Camaldoli tiene banco, con Messe a catena sia al monastero che all’Eremo. Ma non è l’unica tappa. Il serpentone dei pellegrini troverà pane per i propri denti anche alle Celle di Cortona, a Montecasale di Sansepolcro e a Cerbaiolo.

GLI INCAPPUCCIATI. Dopo i brividi di Castiglion Fiorentino Monte San Savino si regala l’ultima processione: stasera, con i figuranti a viso scoperto impegnati a portare la statua del Cristo Risorto. Partenza e arrivo a Sant’Agostino, passando da Porta Fiorentina, dalle mura, dai giardini e dal Corso.

LA FRATERNITÀ. Romena fa le cose in grande E dopo aver scandito i giorni della settimana santa con collegamenti in diretta con Gaza e l’apertura agli studenti di Rondine, prosegue anche oggi. Lodi del mattino non di buon’ora ma addirittura alle 11 e quindi la Messa.

TRA I CLOWN. Ancora Romena alla ribalta: domani pomeriggio alle 14 l’artista di strada e clown Gunter Rieber con uno show per i bambini.

LA PIAZZA DEL MONDO. E ancora a Romena alle 15 l’incontro con la Piazza del Mondo di Trieste. Per la prima volta la piazza che accoglie e cura i migranti della rotta balcanica, reduci da viaggi di migliaia di chilometri da Paesi come Afghanistan, Siria, Pakistan, Bangladesh., con alcuni dei suoi protagonisti.

IL CONCERTO. Sempre Romena domani ospita Luca Mauceri, artista poliedrico, che proporrà musiche, canzoni, testi recitati sul tema delle migrazioni.

DI CORSA. Le scarpette al posto delle scarpe sotto al tavolo. Domani Parcocorsa tra i parchi per smaltire le abbuffate. L’evento si terrà al Parco del Foro Boario di Arezzo. Ritrovo alle 9 al Cas di Pescaiola.

LA FESTA PUNK. Pasqua all’insegna del rock con “Pasqua Punk”, protagonisti gli Osaka Flu, una delle realtà più interessanti del panorama musicale indipendente, e i Venere Gommosa. L’appuntamento stasera alle 21.30 nella palestra di Porta del Foro, con Psycho Hill & Quartiere.

MUSEI. Le occasioni ci sono. Tra gli altri affreschi di Piero a tempo pieno, Museo Archeologico e Casa Vasari. Aperti ad Arezzo anche il museo d’arte medievale e moderna, con l’occasione di ammirare la grande pala del “Battesimo di Cristo”’ del Poppi, e Casa Bruschi. A Cortona una grande occasione di visitare gli straordinari scavi del Sodo.