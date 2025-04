Pasqua 2025: Firenze nella top 10 delle città più amate dagli italiani, boom anche per Forte dei Marmi e Viareggio

Firenze, 17 aprile 2025 – Firenze si conferma una delle mete più desiderate d’Italia per il lungo weekend di Pasqua 2025. A dirlo è Holidu, portale tra i leader in Europa per la prenotazione di case e appartamenti vacanza, che ha stilato la classifica delle 30 città più cercate dagli italiani per trascorrere qualche giorno di relax primaverile. Firenze si guadagna l’ottava posizione, con un prezzo medio di 258 euro a notte. La prima tra le italiane, in terza posizione nella classifica generale, è Roma, con un costo medio di 250 euro a notte.

La Toscana è la regione più presente in classifica

Non è solo il capoluogo ad attirare i viaggiatori: la Toscana è infatti la regione italiana più rappresentata nella top 30, con ben tre località tra le preferite. Oltre a Firenze, troviamo Forte dei Marmi al 18° posto (e con un costo medio a notte di 388 euro, è la città italiana più cara in assoluto) e Viareggio al 21° posto. Un successo che conferma il fascino intramontabile di questa regione, capace di coniugare arte, mare, paesaggi e ottima cucina.

Parigi in vetta, ma l’Italia resta nel cuore dei viaggiatori

In cima alla classifica si piazza Parigi, seguita da Barcellona e, come detto, Roma. New York sorprende con un quarto posto, nonostante il prezzo medio di ben 495 euro a notte. L’esotica Marrakech conquista invece la quinta posizione, complice un’offerta più accessibile.

Complessivamente, su 30 mete, 17 sono italiane. Un dato che sottolinea quanto, anche nei periodi festivi più propensi alla “fuga” all’estero, l’Italia resti una meta di grande richiamo. Le città d’arte, come Firenze, continuano a essere un punto fermo per chi cerca cultura e bellezza, mentre le località balneari – come Viareggio o Forte dei Marmi – iniziano già ad attrarre chi ha voglia di mare e relax.

Il range di prezzi è ampio e adatto a tutte le esigenze. Se Campobasso si conferma la meta più economica con soli 73 euro a notte, Firenze rientra tra le città più “esclusive” con i suoi 258 euro, superata solo da Forte dei Marmi, Venezia e alcune città europee come Londra e Parigi. Ma i numeri raccontano anche altro: chi sceglie Firenze sa di investire in un’esperienza che unisce arte, storia e qualità dell’accoglienza.

La classifica Holidu conferma una tendenza: per Pasqua, gli italiani cercano un equilibrio tra destinazioni note e nuove scoperte. C’è chi punta sulle città d’arte per un weekend culturale e chi sceglie mete al mare o all’estero per un cambio d’aria. Firenze – con la sua bellezza ineguagliabile – resta una delle scelte preferite, e la Toscana si conferma, ancora una volta, una delle regioni più amate per la sua varietà di paesaggi e di proposte.